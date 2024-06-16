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Küçük olsun benim olsun!

İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz’in istifa etmesinin ardından gözler yine İYİ Parti’ye çevrildi.

Mehmet Güney
04:00 - 16/06/2024 Pazar
Güncelleme: 02:22 - 16/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Müsavat Dervişoğlu
Müsavat Dervişoğlu

Bayramdan sonra Koray Aydın’a destek veren isimlerin de partiden istifa etmesi bekleniyor. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun planı ise, “küçülerek bir arada kalmak.” Meral Akşener’in fotoğraf tartışmasının da devam etmesi durumunda Aydın’a yakın vekillerin de yollarına bağımsız devam edeceği öğrenildi. Öte yandan Aydın’ın planının ise tüm isimlerin değil yalnız görünürlüğü yüksek isimlerin istifa etmesini tercih ettiği ve parti ile tüm bağını koparmak istemediği bilgisi edinildi.




#siyaset
#İYİ Parti
#Müsavat Dervişoğlu
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