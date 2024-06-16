Küçük olsun benim olsun!

Bayramdan sonra Koray Aydın’a destek veren isimlerin de partiden istifa etmesi bekleniyor. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun planı ise, “küçülerek bir arada kalmak.” Meral Akşener’in fotoğraf tartışmasının da devam etmesi durumunda Aydın’a yakın vekillerin de yollarına bağımsız devam edeceği öğrenildi. Öte yandan Aydın’ın planının ise tüm isimlerin değil yalnız görünürlüğü yüksek isimlerin istifa etmesini tercih ettiği ve parti ile tüm bağını koparmak istemediği bilgisi edinildi.