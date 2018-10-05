Gündem Külliyeyi bombalayan FETÖcü hainden memurlara tehdit
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Külliyeyi bombalayan FETÖ'cü hainden memurlara tehdit

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalayan eski F-16 pilotu Müslim Macit'in, koğuş araması sırasında panosunda asılı fotoğrafları kaldırmasını isteyen infaz koruma memurlarını tehdit ettiği ortaya çıktı. Macit'in odasındaki panoya sadece aileye ait fotoğrafları ve idare tarafından verilen talimatların asılabileceği uyarısında bulunan memurlara, "Bunun hesabını soracağım size. Sizinle en kısa zamanda hesaplaşırız" diyerek tehdit ettiği ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalayan eski F-16 pilotu Müslim Macit
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalayan eski F-16 pilotu Müslim Macit

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kavşağını bombalayan eski F-16 pilotu sanık Müslim Macit'in, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde infaz koruma memurlarını tehdit ettiği ortaya çıktı.

"SİZİNLE HESAPLAŞACAĞIZ"

Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Müslim Macit'in odasına rutin kontrole gelen infaz koruma memurları, sanığın odasındaki panoda gazetelerden kopartılmış kupür ve fotoğrafları gördü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalayan eski F-16 pilotu Müslim Macit

  • Memurların, panoya asılan kupür ve resimleri kaldırması gerektiğini bildirmeleri üzerine, sanık Macit, "Buraya ne asacağıma siz karar veremezsiniz. Buraya ben istediğimi asarım" diye karşılık verdi.
Panoya sadece aileye ait fotoğrafları ve idare tarafından verilen talimatların asılabileceği uyarısında bulunan memurlara Macit, "Bunun hesabını soracağım size. Sizinle en kısa zamanda hesaplaşırız." şeklinde tehdit içeren sözler kullandı.

Bunun üzerine tutanak altına alınan olaya ilişkin Sincan Cezaevi yönetimi, tutuklu sanık Müslim Macit hakkında disiplin soruşturması başlattı.

TEHDİT ETMEDİĞİNİ SAVUNDU

İfadesi alınan Macit, kendisine suçlu muamelesi yapıldığını, yargılamasının sürdüğünü ve görevli memura hakaret etmediğini savundu.

Gazetelerden kopardığı resim ve kupürleri panoya asmasının suç olmadığını ileri süren Macit, memurun kendisini uyarmasına anlam veremediğini ve kimseyi tehdit etmediğini savundu.

HÜCRE CEZASI VERİLDİ

  • Disiplin soruşturması sonucunda "kamu görevlilerine hakaret ve tehditte bulunmak" suçunu işlediği belirlenen Macit, eyleminden dolayı 5 gün hücre cezasına çarptırıldı.

Macit, verilen cezaya karşı Ankara Batı İnfaz Hakimliğine itirazda bulundu.

İtirazın reddedilmesi durumunda sanığın hücre cezası onaylanacak.

KÜLLİYEYİ BOMBALAMIŞTI

Eski F-16 pilotu Müslim Macit'in, 16 Temmuz 2016 günü saat 06.19'da ASLAN-6 kodunu kullanan 93-0671 kuyruk numaralı F-16 ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otoparka iki MK-82 bombası attığı belirlenmişti.

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresi ile Jandarma Genel Komutanlığı karargahında darbecilerin uçak, helikopter ve zırhlı araçlardan açtıkları ateş sonucu 29 kişi şehit olmuş, çok sayıda vatandaş yaralanmıştı.

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