Gündem Kumar masasında polisleri görünce fenalaştı
DENİZLİ

Kumar masasında polisleri görünce fenalaştı

Denizli’de kumar oynayan 12 kişiye operasyon düzenlendi. Kumar masasında bir anda karşısında polisleri gören kumarbaz fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Kumar masasında polisleri görünce fenalaştı
Tansiyon hastası olduğu öğrenilen kişi sağlık ekiplerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir süredir takibe aldığı adrese operasyon düzenledi. Bir anda içeriye giren polis ekipleri, 12 kişiyi yakalarken kumar için kullanılan iskambil kağıtları ve pulların yanı sıra masa üzerinde bin 370 TL para ele geçirdi.

  • Kumar masasında karşısında bir anda polis ekiplerini gören bir şahıs ise fenalaştı. Tansiyon hastası olduğu öğrenilen kişi sağlık ekiplerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması, sosyal mesafe kurallarını ihlal etmek ve kumar oynama gibi suçlardan 12 kişiye toplamda yaklaşık 92 bin TL ceza işlemi uygulandı.

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