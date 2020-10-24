Kumpasçılar Yüce Divan’da yargılanacak

Ekonomi

PTT kargomatta temassız teslim

Türkiye'de e-ticaret hacmi yıllık 200 milyar TL'ye doğru koşarken, PTT de bu alandaki yatırımlarını artırmaya başladı. PTT kargomatları, evde kargocu yolu gözleme dönemini sona erdirecek.