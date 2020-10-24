Kumpasçılar Yüce Divan’da yargılanacak

Anayasa Mahkemesi (AYM), FETÖ’nün kumpasçı üyeleri hakkında Yüce Divan’da açılan davaya ilişkin daha önce verdiği “görevsizlik” kararını kaldırdı. Kumpasçı üyeler şimdi Yüce Divan’da hesap verecek. Yargılama aralık ayında başlayacak.
Anayasa Mahkemesi (AYM), FETÖ’nün kumpasçı üyeleri hakkında Yüce Divan’da açılan davaya ilişkin daha önce verdiği “görevsizlik” kararını kaldırdı. Kumpasçı üyeler şimdi Yüce Divan’da hesap verecek. Yargılama aralık ayında başlayacak.
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