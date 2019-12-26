Gündem Kuraklık görüntüsünü andırıyordu Bugün itibariyle su tutulmaya başlandı
BURSA

Bursa haberleri: Kuraklık görüntüsünü andırıyordu: Bugün itibariyle su tutulmaya başlandı

Kuraklık görüntüsünü andırıyordu: Bugün itibariyle su tutulmaya başlandı

Bursa’nın su ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı ile paralel olarak hizmet veren Nilüfer Barajı, yağışların düşük seyretmesi üzerine bakıma alınmıştı. Kuraklığın da etkisiyle boşalan ve Bursa’nın yüzde 50 içme suyunu karşılayan Nilüfer Barajı’ndaki bakım çalışmalarının bitmesiyle yeniden su tutulmaya başlandı. Doğancı Barajı’ndaki doluluk seviyesi ise yüzde 50 oranında seyrediyor.

Haber Merkezi İHA
Baraj, yıllık 60 milyon metreküp içme suyu sağlıyor
Baraj, yıllık 60 milyon metreküp içme suyu sağlıyor

2018 Yılında Doğancı Barajı’nda yapılan bakımın ardından 2019 yılı itibariyle Nilüfer Barajı’nda başlatılan bakım çalışmaları tamamlandı. Barajın su toplama kapakları bugün itibariyle yeniden açılarak su tutulmaya başlandı.

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Yağmayan yağmur kuraklığa neden olmuştu.

Doburca’daki arıtım tesislerine gönderilip şehre dağıtıldığı belirtildi

Nilüfer ve Doğanca Barajları’nın aynı hat üzerinde bulunduğunu belirten BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, bakım çalışması boyunca Nilüfer Barajı’nda toplanması gereken suyun Doğancı Barajı’nda toplandığını buradan da BUSKİ’nin Doburca’daki arıtım tesislerine gönderilip şehre dağıtıldığını belirtti.

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Bursa’da aradaki 20 milyon metreküp farkın yağan yağmurlar sayesinde kapatıldı.

Bugün itibarıyla Nilüfer Barajı’nda yeniden su tutulmaya başlandığını belirten Gülenç, Doğancı Barajı’ndaki doluluk oranının yüzde 50’lilerde olduğunu yağan yağmurlarla birlikte bu oranın yükselmesini beklediklerini belirtti.

Yağan yağmurlar sayesinde kapatıldı

Nilüfer’in 60, Doğancı’nın 40 milyon metreküp su kapasitesine sahip olduğunu belirten Gülenç, 120 milyon metreküp su tüketilen Bursa’da aradaki 20 milyon metreküp farkın yağan yağmurlar sayesinde kapatıldığını anlattı.

Nilüfer Çayı üzerinde 1995 yılında temeli atılan Nilüfer Barajı faaliyete Ağustos 2007’de geçti.

Gülenç Uludağ’a yağan karın barajların can damarı olduğuna da dikkat çekerek, "Uludağ’a yağan kar Mayıs ayı sonuna kadar erimesini devam ettiriyor. Eriyen kar suları barajlarımızı besliyor. İnşallah bu sene de kar yağışı yeterli olur. İnanıyoruz ki yağmurlarla birlikte barajlarımız normal doluluk oranlarına ulaşacaktır" diye konuştu.

Nilüfer’in 60, Doğancı’nın 40 milyon metreküp su kapasitesine sahip.

Nilüfer Çayı üzerinde 1995 yılında temeli atılan Nilüfer Barajı faaliyete Ağustos 2007’de geçti. Yıllık 60 milyon metreküp su kapasiteli olan baraj, Dünya Sağlık Örgütü sıralamasında suyu ve korunak yönünden en üst sıralarda yer alıyor. Toprak ve kaya gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 3 milyon 550 bin metreküp, akarsu yatağından yüksekliği 93 metre, normal su kotunda göl hacmi 39.5 hektometreküp, normal su kotunda göl alanı 1.47 kilometrekare. Baraj, yıllık 60 milyon metreküp içme suyu sağlıyor

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