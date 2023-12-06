Kurtlar 65 koyunu öldürdü: Sözleri yürek dağladı

Hakkari'de, savcılık, sosyal medya hesaplarında zincir markette bir çocuğun çikolatayı cebine koyması nedeniyle depoya kapatıldığı paylaşımları üzerine soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuğun üstün yararını zedeleyecek hiçbir harekete izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.