Kürtleri ateşe atma girişimi

ABD-İsrail ve İran arasında bölgeye yayılan savaşta Türkiye, krizin tarafı olmayan ancak etkilerini hisseden ülkelerden biri oldu. Sahadaki gelişmeleri yakından takip eden Türkiye, hem sınır güvenliğini etkin şekilde sağlayan hem de krizin daha geniş bir savaşa dönüşmesini önlemeye çalışarak, diyalog ve diplomasiden yana tavır alan aktör görevi görüyor. Türkiye’nin önceliği, mevcut gerilimin tüm Orta Doğu’yu içine çekecek bölgesel savaşa dönüşmesini önlemek. Bu nedenle Türkiye, ihtiyaç duyulması halinde taraflar arasında yapıcı ve kolaylaştırıcı rol üstlenmeye de hazır.

ABD İLE İŞ BİRLİĞİ KAZANDIRMIYOR

İran’daki çatışma ortamına Irak ve İran’daki bazı Kürt grupların dahil edilme çabasını Türkiye'nin yakından takip ettiği belirtildi. Bu durumun hem bu gruplar hem bölge için olumsuz sonuçlar doğuracağı kaydedildi. ABD’nin bu grupları dönemsel çıkarları için tercih ettiği gerçeğine dikkat çekilip, son 10 yılda Suriye’de YPG/PKK’nın ABD ile iş birliği yapmasının, bölgedeki Kürtler için hiçbir stratejik kazanıma evrilemediği ifade edildi.

KÜRT GRUPLAR TUZAĞA DÜŞMEMELİ

Güvenlik kaynakları, Kürt grupların tarihten ders çıkarıp bir kez daha ABD ve İsrail namına bir savaşa dahil olmaması gerektiğini vurguladı. Buna öncelikle Kürt toplumunun karşı çıkması gerektiği, bu girişimin İsrail ve ABD’nin İran içerisinde kara harekatının yolunu açmak üzere silahlı terör örgütleri eliyle Kürt çocuklarını ateşe atma girişimi olduğu belirtildi. İsrail ve ABD’nin bazı Kürt gruplarını çekmeye çalıştığı tuzağın, aynı zamanda “Terörsüz Türkiye” çerçevesinde birlik ve kardeşlik duygusunu da hedef aldığı kaydedildi.







