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Kuru otları yakmak istedi: 3 bin saman balyası küle döndü

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir vatandaş, evinin etrafında bulunan kuru otları yakmak isterken alevlerin sıçraması neticesinde 3 bin saman balyasının küle dönmesine sebebiyet verdi.

23:07 . 31/07/2023 Pazartesi
DHA
Ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

Ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kaçak Köyü'nde meydana geldi. A.B., evinin çevresindeki kuru otları temizlemek için yakmaya başladı. Bir süre sonra alevler kontrolden çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmeye çalışan A.B.'nin çabaları sonuçsuz kaldı. Alevler saman balyalarının olduğu bölgeye ilerledi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangını söndürürken, 3 bin saman balyası küle döndü.



#Kırıkkale
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#saman
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