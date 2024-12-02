Kurultay için ilk imzalar toplanabilir

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul ve Ankara’ya yaptığı kritik toplantılar, olağanüstü kurultay iddialarını ayyuka çıkardı. Parti içinde hareketliliğe yol açan kurultay iddialarının perde arkasına Yeni Şafak ulaştı. Kılıçdaroğlu, önce Ankara’da milletvekilleriyle, geçtiğimiz günlerde ise İstanbul’da eski belediye başkanlarıyla yaptığı toplantılara, normalleşme adı altında atılan adımların partiye verdiği zarar damga vurdu. CHP’nin iyi yönetilemediğine işaret edilen toplantıda, iyi muhalefet yapılmadığı için olağanüstü kurultayın kaçınılmaz olduğu vurgulandı.





ADIM ADIM KURULTAY

Yeni Şafak’a konuşan CHP’li bir kaynak, parti için rahatsızlığın ciddi olduğunu belirterek, “Kurultay çağırıları bu hafta somut bir şekle girebilir. Kurultay için bu hafta ilk imzalar toplanabilir” dedi. Toplantının mecliste kapalı bir oturum ve olağanüstü kurultay için imza açılmasıyla ilgili karar alındıktan sonra sona erdiği öğrenildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki toplantısına Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, İstanbul Milletvekili Engin Altay, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un da aralarında bulunduğu 23 milletvekili katıldı.





BAŞKANLAR İSTANBUL TOPLANTISINDA

İstanbul’daki toplantıya ise yerel seçimlerde aday gösterilmeyen Şişli eski Belediye Başkanı Muammer Keskin, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Maltepe eski Belediye Başkanı Ali Kılıç, Esenyurt eski Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Bakırköy eski Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Kadıköy eski Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Edirne eski Belediye Başkanı Recep Gürkan katıldı. Partili belediyelerde ciddi hukuksuzluklar, işten atmalar ve vatandaşın sorunlarıyla ilgilenmede önemli sorunlar yaşandığı belirtildi. Kayyım atanmasıyla ilgili de görüşlerin konuşulduğu toplantıda en çok genel başkan Özgür Özel eleştirildi.





Kimse memnun değil

Belediye başkanlarının kendi dönemlerine göre büyük yanlışlıkların yapıldığı ifade ettikleri, kimsenin üst yönetimden memnun olmadığını dile getirdikleri öğrenildi. Kılıçdaroğlu şikayetleri not ederken, mevcut genel başkan Özgür Özel hakkında, “Çok ciddi hatalar yapıyor. 3 gün önce Esad ile görüşelim çağrısı yapıyorsun. 3 gün sonra ülke parçalanma aşamasına geliyor. Dünyadan bihaber başkanlık yapılır mı” şeklinde sitemde bulundu.











