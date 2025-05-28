Kurultayı konuşmayı yasakladı

CHP’de hafta başında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ana gündemi, şaibeli kurultay davasıydı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ekibini, kurultay davasıyla ilgili konuşmamaları için uyardı. Özel’in “Partimizi tartışılabilir yapmayalım. Biz konuşursak kayyum tartışması daha fazla açılır. Bu yüzden MYK ve PM üyeleri, milletvekilleri ile parti yöneticilerinden hiçbirinin konuşmasını istemiyorum” dediği öğrenildi. Uyarı sadece yönetimle sınırlı kalmadı. Örgütlerden sorumlu birime, il ve ilçe başkanlarının da dava süreci hakkında konuşmaması talimatı iletildi. Özel’in bu tutumu, “davanın partiyi ilgilendirmediği” havası oluşturmak için izlediği bir taktik olarak yorumlandı.