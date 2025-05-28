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Kurultayı konuşmayı yasakladı

Kurultayı konuşmayı yasakladı

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0028/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Özgür Özel.
Özgür Özel.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ekibini, kurultay davasıyla ilgili konuşmamaları için uyardı.

CHP’de hafta başında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ana gündemi, şaibeli kurultay davasıydı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ekibini, kurultay davasıyla ilgili konuşmamaları için uyardı. Özel’in “Partimizi tartışılabilir yapmayalım. Biz konuşursak kayyum tartışması daha fazla açılır. Bu yüzden MYK ve PM üyeleri, milletvekilleri ile parti yöneticilerinden hiçbirinin konuşmasını istemiyorum” dediği öğrenildi. Uyarı sadece yönetimle sınırlı kalmadı. Örgütlerden sorumlu birime, il ve ilçe başkanlarının da dava süreci hakkında konuşmaması talimatı iletildi. Özel’in bu tutumu, “davanın partiyi ilgilendirmediği” havası oluşturmak için izlediği bir taktik olarak yorumlandı.

İBB MİTİNGLERİNİN ETKİSİ YOK

MYK’da, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasından sonra başlatılan mitingler de değerlendirildi. Özel mitinglere devam edileceğini kaydetti. Ancak mitinglerin eskisi gibi etkili olmadığı belirtildi. Özel’e mitinglerin kalabalık ancak coşkulu olmadığı iletildi.



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