KYK yurdunda karantinaya alınan öğrenciler şartlardan memnun: Sanki 5 yıldızlı oteldeyiz, herkese pilates seti dağıtıldı

Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları çerçevesinde gittikleri Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan devletin imkanlarıyla 23-25 Mart'ta Sivas'a getirilen 600'e yakın öğrenci, KYK Binali Yıldırım Kampüsü'ndeki 10 bin kişilik yurtta 14 günlük karantina süresi kapsamında gözlem altında tutuluyor. Odalarda tek kişi kalan öğrenciler, KYK İl Müdürlüğünün farklı etkinlikleriyle moral bulmaya çalışıyor. Pencerelere çıkarak şarkılar söyleyen, birbirleriyle sohbet eden öğrenciler, kendilerine her türlü imkan ve konforun sunulduğu yurdun yetkilileri ve çalışanları ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne duygu dolu mektup ve notlarla minnetlerini dile getiriyor.

AA Öğrencilerden biri yurt görevlilerine teşekür etmek için konakladığı odanın kapısına, "Allah sizi ve bizi bu virüsten korusun. En büyük alkış size" notu yapıştırdı.

"Sevgi dolu çalışan görevli abilerim ve ablalarım..."

Öğrencilerden biri konakladığı odanın kapısına, "Bize yemek getiren, hoş sohbet eden, bizimle ilgilenen, günlerimizi güzelleştiren tüm çalışanlara teşekkür ederiz. Sizi seviyoruz." notunu paylaşırken, bir diğer öğrenci ise "Bizimle ilgilenen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hayatım boyunca iyiliklerinizi unutmayacağım." cümleleriyle, yurt çalışanlarına duyduğu minneti kaleme aldı.

Öğrencilerin yurt görevlileri için yazdıkları notlardan bazıları şöyle:

- "Sevgili Sivaslılar, bugün de dün de yarın da kısacası 14 günlük karantina süreci içerisinde yapılan hizmetler için çok teşekkür ederiz. Allah sizi ve bizi bu virüsten korusun. En büyük alkış size."

- "Canım Sivas o güler yüzünüzle ve ilginizle bizleri evimizde gibi hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun."

- "Merhaba sevgi dolu çalışan görevli abilerim ve ablalarım. Gerçekten size çok minnettarım. Rabb'im sizden razı olsun, çok teşekkür ederim. Devletimizin sizin gibi güzel insanlarla yükselişi daimdir. Hamdolsun, şükürler olsun. Gerçekten yaptığınız hizmetin karşılığı yok ama dualarım sizinle."

DHA KYK yurtlarına yerleştirilen öğrencilerden Çağla Kayasaroğlu, Dublin'den direkt uçuşla Sivas'a getirildikkerini söyledi.

"Dublin’den direkt Sivas’a geldik"

İrlanda'nın başkenti Dublin'den 23 Mart'ta Sivas'a getirilerek KYK yurtlarına yerleştirilen öğrencilerden biri olan Çağla Kayasaroğlu, yurttaki şartlarla ilgili bilgiler verdi. Her şeyin yolunda olduğunu ve yurt şartlarının otel konforunu aratmadığını belirten Kayasaroğlu, "Bizim ülkemize dönmemiz gerekiyordu. Çünkü sağlık şartları Türkiye'deki kadar iyi değildi. Bu yüzden ülkemize dönmeye karar verdik. Ama biliyorsunuz ki 9 ülkeye Türkiye'den giriş çıkışlar yasaklanmıştı. Ama onlara bir imkan tanınmıştı, özellikle öğrencilere. Sonunda ülkemize döndük. Dünyada bir ilk Dublin'den Sivas'a direk uçuşla geldik. Kızılırmak KYK'dayız. Çok mutluyum. Sanki karantinada değil de 5 yıldızlı oteldeymişim gibi. 5 yıldızlı otellerde yoktur. Çalışanlar çok iyi, çok güler yüzlü. Sürekli 'nasılsınız, iyi misiniz, bir eksiğiniz var mı' diye soruluyor.”

AA Öğrencilerden Tara Direkoğlu (21), İskoçya'dan Sivas'a getirildiğini söyledi.

"Yurt çok temiz ve otelde kalıyor gibiyiz"

Kaldıkları odada çektikleri videolarla duygularını anlatan öğrencilerinden Tara Direkoğlu (21), İskoçya'dan Sivas'a getirildiğini söyledi. Koronavirüsün yayılmasının ardından üç arkadaşıyla evine dönmek istediğini belirten Direkoğlu, "Karantinada 7. günüm ve şu ana kadar hiçbir problem yaşamadım. Yurt çok temiz ve otelde kalıyor gibiyiz. Bütün istediklerimiz yapılıyor" dedi.

"Hepimize pilates seti dağıtıldı"

Yurt yetkililerine ve görevlilerine teşekkür eden Direkoğlu, çalışanların çok vefalı bir iş yaptıklarını kaydetti. Vakit geçirmeleri için kaldıkları odada her türlü imkanın sağlandığını ifade eden Direkoğlu, "Moralimiz yerine gelsin diye pilates topu ve yoga matı dağıtıldı. 14 gün bir odada kalma düşüncesi biraz insanı korkutuyor, bu yüzden egzersiz yapmamız hem fiziksel hem beden olarak çok önemli." diye konuştu. Kaldıkları yurtta kendilerine yöresel etli ekmek ve katmer ikram edildiğini belirten Direkoğlu, ailesinden gözlerinin arkada kalmamasını istedi.

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DHA Öğrencilerden Nermin Işık (24), İrlanda'dan özel uçakla Sivas'a getirildiklerini söyledi.

"Bizi çok değerli hissettiriyorlar"

Öğrencilerden Nermin Işık (24) ise İrlanda'dan özel uçakla Sivas'a getirildiklerini söyledi. Sivas'taki yurdun çok güzel olduğunu vurgulayan Işık, "İmkanlarımız çok iyi, 5 yıldızlı otelde gibiyiz. Motivasyon olarak çok güzel etkinlikler düzenleniyor. Cama çıkıp şarkılar söylüyoruz, bu şekilde eğlenmeye çalışıyoruz. Bizi çok değerli hissettiriyorlar." diye konuştu.



AA Öğrencilerden Birsu Küçükdeveci.

Yurt görevlileri bizi mutlu etmek için çalışıyor

Birsu Küçükdeveci de yurtta tertemiz odalarda kendilerine bu imkanı sunan yetkililere teşekkür etti. Yurt görevlilerinin kendilerini motive ve mutlu etmek için canla başla gece gündüz çalıştığını, sürecin çok güzel geçtiğini vurgulayan Küçükdeveci, "Karantina sürecini bu kadar kolay atlatabilmemin gerçekten tek sebebi, çalışan ekipteki arkadaşların desteği, samimiyeti ve mükemmelliği." ifadelerini kullandı.