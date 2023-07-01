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Lavrov da “Dünya 5’ten büyüktür” dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya gündemine getirdiği “Dünya beşten büyüktür” ifadesiyle kabul gören, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kurumların reforme edilmesine yönelik tezine bir destek de Rusya’dan geldi.

Dış Haberler
04:00 . 1/07/2023 السبت
Yeni Şafak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) reforme edilmesi çağrısında bulundu. Rus Dışişleri Bakanı BMGK’daki altı daimi üyeli sistemin Asya, Afrika ve Latin Amerika’dan daha fazla ülkenin daha fazla temsiline alınacak verecek şekilde değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Lavrov, bu değişimin Batı hegemonyasını kırmak için önemli bir adım olacağını kaydetti. Öte yandan Lavrov, 4 Temmuz’da İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) tam üye olacağını söyledi.





#Rusya
#Recep Tayyip Erdoğan
#Sergei Lavrov
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