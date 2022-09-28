Levent Gültekin'in şirazesi bozulmuş: Ne zaman iktidarların başı sıkışıyorsa PKK imdatlarına yetişiyor
Gazeteci Levent Gültekin, katıldığı bir televizyon programında akıllara ziyan açıklamalarda bulundu. Mersin'de polisevine düzenlenen terörist PKK saldırısını değerlendiren Gültekin, Demirtaş'ın kınamasına verilen tepkiyi eleştirerek, "Ne zaman iktidarların başı sıkışıyorsa PKK imdatlarına yetişiyor" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'mafya lideri' diyen Gültekin, "Asıl bölücü olan Soylu, asıl bölücü olan Erdoğan" dedi.
Muhalefetin Mersin'de polisevine düzenlenen ve bir polisimizin şehit düştüğü terörist PKK saldırısına ilişkin skandal açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Son olarak CHP'ye yakınlığıyla bilinenen gazeteci Levent Gültekin, Halk TV'de Murat Sabuncu ile yaptığı programda Mersin'de polisevine düzenlenen terörist PKK saldırısını değerlendirdi.
SİYASİ KONUMLARINI BORÇLULAR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'mafya lideri ve bölücü' diyen Gültekin, "2015 yılının Haziran ve Kasım arasındakine benzer bir süreç yaşayacak mıyız? Benim aklım almıyor bunu. Bir gurup çapulcu, bu ülkenin yönetimini ele alacaklar diye kaybedeceğiz endişesi yaşıyoruz. Çünkü Erdoğan'ın bir dönem daha iktidarda kalmasını isteyenler nasıl ki muhalefeti kontrolleri altında tutuyorlarsa, PKK'yı da kontrolleri altında tutuyorlar. Ne zaman istiyorlarsa PKK'yı meydana sürüyorlar. Ne zaman iktidarların başı sıkışıyorsa PKK imdatlarına yetişiyor. Dikkat etsinler. Siyasetçiler konumlarını teröre borçlular, makamlarını" dedi.