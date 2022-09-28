Gündem Levent Gültekinin şirazesi bozulmuş Ne zaman iktidarların başı sıkışıyorsa PKK imdatlarına yetişiyor
POLİTİKA

Levent Gültekin'in şirazesi bozulmuş: Ne zaman iktidarların başı sıkışıyorsa PKK imdatlarına yetişiyor

Gazeteci Levent Gültekin, katıldığı bir televizyon programında akıllara ziyan açıklamalarda bulundu. Mersin'de polisevine düzenlenen terörist PKK saldırısını değerlendiren Gültekin, Demirtaş'ın kınamasına verilen tepkiyi eleştirerek, "Ne zaman iktidarların başı sıkışıyorsa PKK imdatlarına yetişiyor" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'mafya lideri' diyen Gültekin, "Asıl bölücü olan Soylu, asıl bölücü olan Erdoğan" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Levent Gültekinin şirazesi bozulmuş: Ne zaman iktidarların başı sıkışıyorsa PKK imdatlarına yetişiyor
Levent Gültekin

Muhalefetin Mersin'de polisevine düzenlenen ve bir polisimizin şehit düştüğü terörist PKK saldırısına ilişkin skandal açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Son olarak CHP'ye yakınlığıyla bilinenen gazeteci Levent Gültekin, Halk TV'de Murat Sabuncu ile yaptığı programda Mersin'de polisevine düzenlenen terörist PKK saldırısını değerlendirdi.

SİYASİ KONUMLARINI BORÇLULAR


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'mafya lideri ve bölücü' diyen Gültekin, "2015 yılının Haziran ve Kasım arasındakine benzer bir süreç yaşayacak mıyız? Benim aklım almıyor bunu. Bir gurup çapulcu, bu ülkenin yönetimini ele alacaklar diye kaybedeceğiz endişesi yaşıyoruz. Çünkü Erdoğan'ın bir dönem daha iktidarda kalmasını isteyenler nasıl ki muhalefeti kontrolleri altında tutuyorlarsa, PKK'yı da kontrolleri altında tutuyorlar. Ne zaman istiyorlarsa PKK'yı meydana sürüyorlar. Ne zaman iktidarların başı sıkışıyorsa PKK imdatlarına yetişiyor. Dikkat etsinler. Siyasetçiler konumlarını teröre borçlular, makamlarını" dedi.

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Mersin'in Mezitli ilçesinde lüks otomobille polisevi önüne gelen teröristler, bombalı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateş sırasında 2 polis memuru yaralanırken, çıkan çatışmanın ardından bir terörist yakalandı.

Teröristlerin kaçarken bıraktıkları çantadaki bomba düzeneği ise kontrolü şekilde imha edildi. Alarma geçen güvenlik güçleri kentin giriş ve çıkışını kontrol altına alarak geniş çaplı operasyon başlattı.

Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.


  • Gültekin, Selahattin Demirtaş’ın kınamasıyla ilgili yaptığı açıklamada ise "Bundan mutlu olmaları gerekirken çileden çıkıyorlar. Terörle, silahla arasına mesafe koymasını istemiyorlar HDP’nin de Demirtaş’ın da" ifadelerini kullandı.

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