Gündem Lezzet Festivalinde 100 metrelik lokum rekoru
AFYONKARAHİSAR

Lezzet Festivali’nde 100 metrelik lokum rekoru

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Afyonkarahisar Turizm ve Lezzet Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

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Afyokarahisar Yeni Şafak
Lezzet Festivali’nde 100 metrelik lokum rekoru
Lezzet Festivali’nde 100 metrelik lokum rekoru.

Türk Tarihinden gelen yerel lezzetleri tüm Dünya’ya tanıtmak amacıyla Afyonkarahisar Valiliği desteği ile Afyon Belediyesi ve TÜRSAB tarafından düzenlenen GastroAfyon2022’de 600’ü aşkın yöresel yemek sergilendi, usta aşçılar tarafından hazırlanan yemekler halkın beğenisine sunuldu. Etkinlikte Afyonkarahisar belediyesinin hazırladığı GastroAfyo2022’ye özel Sucuk, kaymak, haşhaş, köy tarhanası, tandır çorbası, afyon kebabı, göce köftesi, bükme gibi birçok lezzeti ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 200 bin kişinin katıldığı festivalde 100 metrelik kaymaklı fıstıklı lokum ve sucuk ile rekor kırıldı.

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