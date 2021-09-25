Lise terk kadınlar kaldıkları yerden devam edecek

AK Parti, ortaokulu bitirdikten sonra liseye gidememiş veya lise eğitimini yarım bırakmış kadınlar için harekete geçti. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, düzenlediği basın toplantısında, kadınlara yönelik yeni eğitim seferberliği “Nerede Kalmıştık” projesini anlattı. Proje, 20 yaş üstü kadınları kapsayacak. 4 yıl sürecek projeyle ilk yıl 25 bin kadının lise eğitimini tamamlaması hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Halk Eğitim Merkezleri iş birliğinde yürütülecek proje kapsamında eğitimler, online, yüz yüze ve uygulamalı olarak verilecek.

YURT DIŞI DA VAR

Tüm Türkiye’de hayata geçirilecek projenin yurt dışı ayağı da olacak. İlk etapta, 8 Batı Avrupa ülkesinde yaşayan kadınlar da projeye dahil edilecek. Proje Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde gerçekleşecek. Önümüzdeki çarşamba günü Emine Erdoğan’ın katılacağı programla çalışmanın detayları açıklanacak.

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ÜNİVERSİTE HAYALİ

Projeyle ilgili bilgiler veren Ayşe Keşir, 12 yıllık zorunlu eğitimin ardından liseye kayıt yaptırmayanların oranının yüzde 24’ten yüzde 12’ye düştüğünü dile getirirken, kız çocuklarının üniversiteleşme oranının 1985’te yüzde 7, 2002’de yüzde 13 olduğunu, bugün ise yüzde 46’yı aştığını belirtti. Üniversite mezunu kadınlarının yüzde 71’inin iş gücü piyasasına katıldığına dikkat çeken Keşir, “Kadını güçlendirmek istiyoruz. Biz büyük Türkiye hayalinin kadınlarla olacağına inanan bir partiyiz. Biz, kadınlar üniversite hayali kursun ve bu hayale ulaşsın istiyoruz. Bununla birlikte iş gücü piyasasındaki kadınlarımızın sayısını da arttırmak istiyoruz” diye konuştu.

'GİRİŞİMCİ KADIN' PROJESİ

Keşir, Türkiye genelinde başlattıkları istihdam projesiyle ilgili de bilgi verdi. İl il gezerek kadınlara girişimcilik, tarımsal üretim ve devlet desteklerini anlattıklarını ifade eden Keşir, şu ana kadar 26 ilde kadınlara ulaştıklarını, 81 ilde bu çalışmayı gerçekleştireceklerini aktardı. Ayşe Keşir, Ticaret Bakanlığı’na bağlı kadın kooperatiflerine destek verildiğini, tarımsal kadın kooperatiflerinin de destek almasına yönelik çalışma yaptıklarını vurguladı.

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