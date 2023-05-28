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Lojistik merkezinin depoları tamam

Çankırı Belediyesi, Aksu Mahallesi Atatürk Yolu üzeri Kirazlıdere mevkiinde bulunan Lojistik ve Destek Merkezi’nin ikinci etap çalışmalarını tamamladı.

04:00 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Lojistik ve Destek Merkezi.

Lojistik ve Destek Merkezi.

Teknik birimleri tek çatı altında toplamak için yapılan alana iki kapalı depo alanı daha eklendi. Yeni depoların Su ve Kanalizasyon ile Park ve Bahçeler Müdürlüklerine tahsis edileceği bildirildi. Alanın düzenleme çalışmaları ise devam ediyor. 2. etap çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Lojistik ve Destek Merkezi alanı daha da genişledi. İki katlı olarak inşa edilen yeni depolar, tahsis edilecek teknik birimlere ait malzemeleri aynı alanda toplayacak. Belediyenin lojistik üssü olarak hizmet veren alanda teknik birimlere ayrılan depolar, malzemelerin tek noktadan sevkiyatını ve kontrolünü kolaylaştırarak zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak.



#Çankırı Belediyesi
#Lojistik ve Destek Merkezi
#Park ve Bahçeler Müdürlüğü
41 dakika önce
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