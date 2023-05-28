Lojistik merkezinin depoları tamam

Teknik birimleri tek çatı altında toplamak için yapılan alana iki kapalı depo alanı daha eklendi. Yeni depoların Su ve Kanalizasyon ile Park ve Bahçeler Müdürlüklerine tahsis edileceği bildirildi. Alanın düzenleme çalışmaları ise devam ediyor. 2. etap çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Lojistik ve Destek Merkezi alanı daha da genişledi. İki katlı olarak inşa edilen yeni depolar, tahsis edilecek teknik birimlere ait malzemeleri aynı alanda toplayacak. Belediyenin lojistik üssü olarak hizmet veren alanda teknik birimlere ayrılan depolar, malzemelerin tek noktadan sevkiyatını ve kontrolünü kolaylaştırarak zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak.