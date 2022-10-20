Madende inceleme başladı: Bilirkişi heyeti madende

Türkiye'yi yasa boğan maden faciasından sonra 6 savcının görevlendirildiği soruşturma sürüyor. Bu kapsamda elektrik, maden, jeoloji, jeofizik ve makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanlarının yer aldığı 7 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. Dün bu heyet maden sahasında incelemelerde bulundu. Madende el konulan görüntü ve ses kayıtları ile yer altındaki işçilerin konuşmalarını kaydeden cihazların da Emniyet Müdürlüğü’nde incelenmesine başlandı. Karakutu olarak da adlandırılan, gaz ölçümleri, hava akış oranı, ses ve görüntü kayıtlarını barındıran bilgisayarların ilerleyen aşamada savcılık tarafından görevlendirilen bilirkişiler tarafından raporlanacağı öğrenildi. Bu kayıtların açılması için herhangi kriminal bir işleme gerek olmadığı belirtiliyor.

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