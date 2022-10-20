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Madende inceleme başladı: Bilirkişi heyeti madende

41 kişinin öldüğü facianın nedenini belirlemek için elektrik, maden, jeoloji, jeofizik ve makine mühendisleri ile iş güvenliği uzmanlarından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. Heyet dün maden sahasında araştırma yaptı. El koyulan görüntü ve ses kayıtları ile işçilerin konuşmalarını kaydeden cihazları polis inceliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Madende inceleme başladı: Bilirkişi heyeti madende
​Madende inceleme başladı.

Türkiye'yi yasa boğan maden faciasından sonra 6 savcının görevlendirildiği soruşturma sürüyor. Bu kapsamda elektrik, maden, jeoloji, jeofizik ve makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanlarının yer aldığı 7 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. Dün bu heyet maden sahasında incelemelerde bulundu. Madende el konulan görüntü ve ses kayıtları ile yer altındaki işçilerin konuşmalarını kaydeden cihazların da Emniyet Müdürlüğü’nde incelenmesine başlandı. Karakutu olarak da adlandırılan, gaz ölçümleri, hava akış oranı, ses ve görüntü kayıtlarını barındıran bilgisayarların ilerleyen aşamada savcılık tarafından görevlendirilen bilirkişiler tarafından raporlanacağı öğrenildi. Bu kayıtların açılması için herhangi kriminal bir işleme gerek olmadığı belirtiliyor.

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