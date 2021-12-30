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İSTANBUL

Mahkeme DİAYDER iddianamesini kabul etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından yöneltilen iddialara dayanak yapılan DİAYDER iddianamesi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 10'u tutuklu 23 sanık 18 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak

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Mahkeme DİAYDER iddianamesini kabul etti
DİAYDER iddianamesi kabul edildi

TERÖR Örgütü PKK/ KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttükleri iddia edilen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından yöneltilen iddialara dayanak yapılan DİAYDER iddianamesi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyesi 23 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından 3,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri istendi.

10'u tutuklu 23 şüpheli 18 şubat'ta hakim karşısına çıkacak.
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