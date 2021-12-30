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İSTANBUL

DİAYDER iddianamesi kabul edildi

PKK/KCK’nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttükleri iddia edilen Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) yöneticileri ile üyelerinin de aralarında olduğu 10'u tutuklu 23 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianame ile ilgili detayları paylaşan CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, 'PKK'nın paralel diyanet yapılanması. Operasyonla çökertildi. Birçok veri ele geçirildi. Dijital verilerin incelenmesinin ardından bu soruşturma daha da genişletilebilir.' dedi.

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DİAYDER iddianamesi kabul edildi
DİAYDER iddianamesi kabul edildi

Silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen Din Âlimleri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) yöneticileri ile üyelerinin aralarında bulunduğu 10’u tutuklu 23 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 335 sayfalık iddianamede, Şirinevler'de faaliyet gösteren DİAYDER isimli derneğin KCK sistematiği doğrultusunda kurularak faaliyet yürüttüğü kaydedildi. İllegal olarak açılan denetimsiz mescitlerde siyasi içerikli verilen vaaz ve hutbeler verildiği, legal bir çatı altında örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttükleri hususunda somut deliller elde edildiği belirtildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından derneğe verilen market yardım kartlarının örgüt sempatizanları tarafından değer ailelerine dağıtıldığına ilişkin tespit yapıldığı belirtildi.

Şüphelilerin tapelerinin yer aldığı iddianamede, DİAYDER başkanı olan şüpheli Ekrem Baran'ın dijital materyalinde yapılan örgütsel irtibat ve iltisakını ortaya koyacak birçok tespitin yer aldığı, geçmiş dönemlerde örgüt mensuplarının cenaze törenlerine katıldığına ilişkin görsellerin bulunduğu, sürekli olarak örgüt Haber kanallarını takip ettiği öne sürüldü.

Şüpheli Mehmet İnan'ın da DİYADER irtibatı ile İBB'de gassal olarak görev yaptığı, dernek başkanı Ekrem Baran ve dernek saymanı şüpheli Rıza Oğur arasında yapılan görüşmede aldığı maaş üzerinden derneğe düzenli olarak para yardımında bulunduğunu söylediği belirtildi.

2012-2103 yıllarında DİAYDER'e üye olduğunu belirten şüpheli Hasan Karahan ise DİAYDER yöneticilerinin İBB'ye gassal olarak kendi yakınlarını almaları nedeniyle usulsüzlük yaptıklarını düşünerek istifa ettiğini söylediği iddianamede yer aldı.

İddianamede, şüphelilerin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlarından 3,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianamenin gönderildiği İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, incelemesini tamamlayarak iddianameyi kabul etti. Şüpheliler 18 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.
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