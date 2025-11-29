Yeni Şafak
Maltepe'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

29/11/2025, Cumartesi
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Maltepe'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Maltepe Büyükbakkalköy Yolu'nda seyir halinde olan 34 FD 2133 plakalı panelvan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Öte yandan kazada yaralanan panelvan sürücüsünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edildi.

