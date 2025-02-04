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Mansur Yavaş’ın rüya projesi: Ulus meydanı 1 yıl bile dayanamadı

Mansur Yavaş’ın rüya projesi: Ulus meydanı 1 yıl bile dayanamadı

16:074/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Vatandaşlar büyük bir tehlike atlatırken, can kaybı ve yaralanma olmadı.
Vatandaşlar büyük bir tehlike atlatırken, can kaybı ve yaralanma olmadı.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın büyük vaatlerle açtığı Ulus 100. Yıl Meydanı, daha bir yıl dolmadan çöktü. 20 Mart 2024’te açılan meydanda meydana gelen göçük, Yavaş belediyeciliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Mansur Yavaş’ın ‘rüya projesi’ olarak gösterilen Ulus 100. Yıl Meydanı’nın son hali şaşırttı.


Çökme olayının sabah saat 09:30 sularında meydana geldiği öğrenildi. Yaklaşık 100-150 metrekarelik bir alanda gerçekleşen çöküntü, kalabalık otobüs duraklarına çok yakın bir noktada yaşandı. Vatandaşlar büyük bir tehlike atlatırken, can kaybı ve yaralanma olmaması tek teselli oldu.

Çökme, ilk Meclis’in hemen önünde, tarihi yapıların bulunduğu bir noktada meydana geldi. Olay yerine çok sayıda belediye ekibi sevk edilirken, ekipler çökme riskine karşı vatandaşları uyardı. Bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı. Bu durum, CHP’li Mansur Yavaş yönetiminin tarihi dokuyu koruma konusundaki başarısızlığını da göstermiş oldu..

Ulus Meydanı Projesi hayal oldu

Mansur Yavaş, 2019’daki seçim kampanyasında Ulus Meydanı’nı baştan aşağı değiştireceğini iddia etmiş, burada büyük bir düzenleme yapacağını söylemişti. Proje kapsamında bölgedeki trafiğin yer altına alınacağı, meydanın yayalaştırılacağı ve tramvaylarla ulaşım sağlanacağı vaat edilmişti. Ancak 6 yıl boyunca bu vaatlerin hiçbiri gerçekleşmedi.


Yavaş, 60 yıllık Spor Genel Müdürlüğü binasını EGO Genel Müdürlüğü binasına çevirmekten öteye gidemedi. Meydanın önüne yapılan küçük bir park dışında elle tutulur hiçbir gelişme yaşanmazken, yapılan parkın da 1 yıl içinde çökmesi Mansur Yavaş’ın belediyecilik anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.



#ABB
#Mansur Yavaş
#Ulus Meydanı

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