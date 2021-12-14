Gündem Manzarayı görmek için kayalıklara çıktı Hayatını kaybetti
YALOVA

Manzarayı görmek için kayalıklara çıktı: Hayatını kaybetti

Yalova'da, manzarayı izlemek için 150 metre yükseklikteki kayalığa çıkan Osman Dağdeviren, dengesini kaybedip kayalıklardan düştü. Sağlık görevlilerinin yapmış olduğu kontrol sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
Manzarayı görmek için kayalıklara çıktı: Hayatını kaybetti
Olayın meydana geldiği yer.

Altınova ilçesi Ballıkaya mevkisinde manzarayı seyretmek için 150 metre yükseklikteki kayalığa çıkan Osman Dağdeviren, iddiaya göre, dengesini kaybederek, düştü.

Olayın meydana geldiği yer.
Olayın meydana geldiği yer.

Dağdeviren'in düştüğünü görenlerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Dağdeviren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sedye ile ambulansa taşınan Osman Dağdeviren'in cansız bedeni, Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, Dağdeviren'in ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

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