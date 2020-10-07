​Maraş 46 yıl sonra açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile birlikte KKTC Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni’ne katıldı. Törende Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler ve Kıbrıs’ta 1974’ten bu yana kapalı olan ve ‘askeri statüde’ bulunan Kapalı Maraş’a dair önemli açıklamalar yapıldı. Türkiye’nin bugüne kadar Kıbrıs Türk’ünün hak ve çıkarlarını kendi hak ve çıkarlarından ayrı tutmadığını tüm dünyaya gösterdiğini belirten Erdoğan şunları söyledi: “Kıbrıs Türk’ünün huzur ve refahı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağını ortaya koyduk ve bundan kimse şüphe duymamalıdır.”

OYNAT 00:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı Maraş'ı açıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir' dedi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar da, 'Perşembe günü halkımız Kapalı Maraş sahilinden istifade etmeye başlayacak' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

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ADALETSİZLİĞE İZİN VERMEYECEĞİZ

“Doğu Akdeniz meselesinin iki boyutu vardır. Birincisi Türkiye’nin kıta sahanlığındaki haklarının korunması, diğeri ise Kıbrıs Türk halkının ada etrafındaki doğal kaynaklarla ilgili hak ve çıkarlarının garanti edilmesidir. Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin içinde olmadığı hiçbir senaryonun başarı ihtimali yoktur. Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan Doğu Akdeniz Konferansı’nda da Kıbrıs Türk’ü mutlaka hak ettiği şekilde temsil edilmelidir.”

BİZ BU İŞİ YAPARIZ

KKTC’ye su teminine dair de konuşan Erdoğan, şöyle devam etti: “’Biz bu işi yaparız’ dedik ve yaptık. Kısa sürede tamiratı bitirip tekrar su verdik. Kıbrıs’ın bu sıkıntısını çözmek de bize nasip oldu. Bu proje 80 km’yi aşkın uzunluğu, deniz yüzeyinden 250 metre derine inen 1 metre 60 cm boruları sayesinde başlı başına mühendislik harikasıdır. Dünyada ilk defa uygulanan askıda borulu sistemle Anamur’da inşaa ettiğimiz Alaköprü Barajı’ndan alınan suyu Kuzey Kıbrıs’taki Geçitköy Barajı’na aktardık. Böylece Anadolu topraklarından doğup Akdeniz’e dökülen Dragon Çayı’nın yılık 750 milyon metreküplük suyunu Kıbrıs adasındaki kardeşlerimizin istifadesine sunmuş olduk.”

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FOTOĞRAF 13 Kıbrıs'ta 1974'ten beri kapalı 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş'ın sivil yaşama açılması için ağustos ayında harekete geçilmişti. Ankara ve KKTC yönetimi, 'askeri statüde' bulunan Maraş'ın statüsünün değiştirilmesi kararı aldığını açıklamıştı. Bugün KKTC'nin Temin Projesi'nde yaşanan arızanın giderilmesinin ardından Anadolu suyu yeniden KKTC halkıyla buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar konuyla ilgili ortak basın toplantısında düzenledi. Burada konuşan Tatar, Halkımız perşembe sabahından itibaren sahile gidebilecek. Maraş meselesini milli bir dava olarak görüyoruz. Herkesi bu milli davaya sahip çıkmaya davet ediyorum. dedi. 46 yıldır terk edilmiş durumda olan Kapalı Maraş bir zamanlar lüks otomobillerin, pahalı evlerin, ülkenin en iyi plajlarının ve Hollywood yıldızlarının da gözdesi 7 yıldızlı otellerin bulunduğu bir yerdi. 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı. Maraş, Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak biliniyordu. Kapalı Maraş'ta 1974'ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58'i bu bölgedeydi. 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143 Yönetim ofisi, 4 bin 649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane bulunuyordu. Sekiz kilometre uzunluğunda kumsalı olan Maraş, 1974'ten önce Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak biliniyordu. Şimdilerde 'Hayalet Şehir' diye nitelendirilen şehir, 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası BM Güvenlik Konseyinin aldığı karar uyarınca iskâna kapatılmıştı. Maraş'ın eski hâline dönüşü için yaklaşık 10 milyar doların yeterli olacağı hesaplanıyor. KKTC'nin 'Hayalet Şehri' kapılarını aralıyor: 1974'ten beri kapalı olan Kapalı Maraş sahili perşembe günü halka açılıyor Kıbrıs'ta 1974'ten bu yana kapalı olan ve 'askeri statüde' bulunan Kapalı Maraş, perşembe günü halka açılıyor. KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından yapılan açıklamada, "Halkımız perşembe sabahından itibaren sahile gidebilecek. Maraş meselesini milli bir dava olarak görüyoruz. Herkesi bu milli davaya sahip çıkmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.





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HAKLARIMIZI KORUYACAĞIZ

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise şu açıklamaları yaptı: “Haklarımızı korumakta sonuna kadar kararlıyız. Meşru haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Kapalı Maraş’ın yeniden açılması konusuyla ilgili yeni bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Barış Harekatı ardından Maraş da kendi kaderine terk edilmişti. 90’lı yıllarda defalarca masaya getirilmesine rağmen Rum Kesimi nedeniyle neticeye kavuşturulamamıştır. 2019’da halkımıza verdiğimiz sözlerden birisi Kapalı Maraş’ın açılmasıydı.”

PERŞEMBE GÜNÜ AÇILIYOR

“Çalışmalarımızı bir aşamaya getirdik ve ilk somut adımı atıyoruz. Kendi toprağımızdan kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Perşembe günü sabah saatlerinde halkımızın Maraş dahilinde istifade etmeye başlayacak. Maraş meselesini her türlü siyasi rekabetin üzerinde milli bir dava olarak görüyoruz. Taşınmaz Mal Komisyonu 74 öncesi hak sahiplerinin yeniden evlerine-iş yerlerine temin edecek faaliyetleri sürdürmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da elbette dikkate alınmaktadır. Maraş meselesinde yeni bir safhaya geçiyoruz. Maraş’ta attığımız bu geri dönülmez adımın KKTC’ye, tüm hemşehrilerimize ve adanın tamamına hayırlı olmasını diliyorum.”

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Ambargo zincirleri kırılacak

Kapalı Maraş’ın 46 yıl sonra yeniden açılmasını değerlendiren Erdoğan da şunları söyledi: “Çözümsüzlüğün bedeli hep Kıbrıs Türk’üne ödetilmek istenmiştir. Maraş da bu çözümsüzlüğün bir parçası olarak kapalı kalmıştır. 2017’de yapılan çok taraflı görüşmelerin ardından artık Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözüm ihtimali kalmadığı görülmüştür. Kıbrıs’ın geleceğini hayaller yerine somut gerçekler üzerine inşa etme kararı aldık. Maraş’ın KKTC toprağı olduğu tartışmasız gerçektir.” Maraş’ın açılmasının bir çok yeri rahatsız edeceğini söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: “Ama bugüne kadar hep Kıbrıs’taki Türkler sabretti biz sabrettik ama bu sabrın karşılığını alamadık. Çözümsüzlüğün bedeli hep Kıbrıs Türk’üne ödetilmek istenmiştir. Maraş da bu çözümsüzlüğün bir parçasıdır. Kıbrıs’ın geleceğini artık hayaller yerine somut gerçekler üzerine inşa etme kararı aldık. Tasarruf Türk makamlarına aittir. Perşembe sabahından itibaren kapalı bölgeye girebilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu KKTC ekonomisini şaha kaldıracak bir fırsattır. Mülkiyet hakkına saygı gösterilip Maraş’ın tümü açılmalı. KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır. Maraş’ın açılması kararının KKTC halkına hayırlı olmasını diliyorum.”

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Kuveyt ve Katar'a gidecek