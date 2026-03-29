Mardin'de müşteri kılığında hırsızlık: Kuyumcudan on binlerce liralık yüzüğü alıp kayıplara karıştı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir kuyumcuda müşteri gibi iş yerine giren şahıs, yaklaşık 60 bin lira değerindeki altın yüzüğü alarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yeni Turan Mahallesi Lozan Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, yüzük satın almak istediğini söyleyerek vitrindeki ürünleri incelemeye başladı. Beğendiği yüzüğü eline alan şahıs, fotoğraf çekme bahanesiyle bir anda dükkandan çıkarak uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin yüzüğü aldıktan sonra hızla kaçtığı, iş yeri sahibi Süleyman Can’ın ise peşinden çıkarak gittiği yönü tespit etmeye çalıştığı görüldü. Olayın ardından emniyete şikayette bulunulurken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.