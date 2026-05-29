Marmaris'te günlük tur teknesi battı

17:2229/05/2026, Cuma
AA
Muğla

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Cennet Adası açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle su alan tur teknesi battı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Akvaryum Koyu’nda batan gezi teknesindeki 110 yolcu, çevredeki teknelerin müdahalesiyle kurtarılırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.Olay, Marmaris ilçesi Cennet Adası mevkii Akvaryum Koyu’nda saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teknede meydana gelen arızayı fark eden tekne personeli karaya yakın bir noktaya yöneldi. Olayın ardından teknede bulunan 110 yolcu, aynı firmaya ait başka bir tur teknesi ile çevrede bulunan diğer teknelere güvenli şekilde tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri ve çevredeki teknelerin yardımıyla yolcular kısa sürede kurtarıldı. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekne tamamen suya gömüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenilirken, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Sahil güvenlik ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.




