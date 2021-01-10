Gündem MEB 11 Ocak Pazartesi günü saat 1000da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşımız okunacak
EĞİTİM

MEB: 11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı’mız okunacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Covid-19 pandemisi nedeniyle okulların yüz yüze eğitime kapalı olması, bundan dolayı da İstiklal Marşı’nın okunamaması nedeniyle harekete geçti. 11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da tüm Türkiye’de aynı anda İstiklal Marşı okunacak.

Haber Merkezi DHA
81 ildeki tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapılacak.
81 ildeki tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Covid-19 salgını nedeniyle okulların yüz yüze eğitime ara vermesi ve bundan dolayı da İstiklal Marşı’nın okunamaması ile ilgili bir adım attı. Bakanlığın başlattığı bu adım ile birlikte, 11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da 81 ildeki tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapılacak. Eş zamanlı olarak TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarında saat 10.00’da İstiklal Marşı yayımlanacak.

“11 Ocak Pazartesi sabahı saat 10’da İstiklal Marşı’mızı hep birlikte okuyoruz”

Bakanlık tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

  • “Her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı Türkiye’nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden gür bir sesle yükselen İstiklal Marşı’mızı, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okuyamıyoruz.
  • Uzaktan eğitim sürecinde her pazartesi TRT EBA Televizyonu yayınlarına İstiklal Marşı’mızla başlıyoruz. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz, canlı derslerimiz öncesinde ekran başında millî marşımızı söylüyor. Millî Eğitim Bakanlığı olarak istedik ki yeni haftaya başlarken çocuklarımızın coşkusuna ortak olalım, İstiklal Marşı’mızı 7’den 77’ye hep birlikte söylerken buluşalım.
  • 11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı’mız okunacak. Eş zamanlı olarak TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarımızda saat 10.00’da İstiklal Marşı’mız yayımlanacak. Tüm Türkiye’ye çağrı yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il yöneticilerinden tüm okullarda, saat 10.00’da yöneticiler ve hâlihazırda görevli personelin de katılımıyla bayrak töreni yapılmasını; öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere bulundukları yerden İstiklal Marşı’na eşlik etmeleri için davette bulunmalarını istedi. 11 Ocak Pazartesi sabahı saat 10.00’da Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da mesai arkadaşlarıyla birlikte Bakanlık binasında bayrak törenine katılacak.”

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