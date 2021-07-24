Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattındaki seferler yeniden başlatıldı

İstanbul'daki M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda sefer yapan bir metroda, elektrikten kaynaklandığı belirtilen bir yangın meydana geldi.

Bunun üzerine vatman, aracı Veysel Karani-Akşemsettin İstasyonuna çekerek yolcuları tahliye etti. Daha sonra patlamalar duyulan metroya gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Ekipler, arızanın giderilmesi için çalışırken, metro istasyonu yolcu taşımacılığına geçici olarak kapatıldı. Durağa gelen yolcular, yetkililer tarafından otobüs duraklarına yönlendirildi.

OYNAT 00:32 Veysel Karani-Akşemsettin Metro İstasyonu'nda patlama: Vatandaşlar tahliye edildi Eyüpsultan'da bulunan Veysel Karani-Akşemsettin Metro İstasyonu'nda sürücüsüz metroda klimadan kaynaklı ufak çaplı bir patlama meydana geldi. Olay sonrası vatandaşlar istasyondan tahliye edilirken, metro seferleri geçici olarak durduruldu.



Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Eyüpsultan Veysel Karani- Akşemsettin Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda sefer yapan sürücüsüz metroda seyir halindeyken klimadan kaynaklı ufak çaplı patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar metrodan tahliye edilirken, metro istasyonu girişi güvenlik şeridi ile kapatıldı.



Olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul'dan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kazım Karabekir - Mahmutbey arasında yapılmaktadır. Çırçır - Kazım Karabekir istasyonları arası İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir” denildi. BiP'te paylaş

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Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kazım Karabekir-Mahmutbey arasında yapılmaktadır. Çırçır-Kazım Karabekir istasyonları arası İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir." denildi.

Yürütülen çalışmaların ardından Metro İstanbul tarafından seferlerin normale döndüğü duyuruldu.