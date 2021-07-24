Gündem Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattında korkutan patlama
İSTANBUL

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda korkutan patlama

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda çalışan metro aracında vagonlardan birinde klimalardan kaynaklı patlama meydana geldi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bu hattaki seferler geçici olarak durduruldu.

Haber Merkezi AA DHA
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattında korkutan patlama
Eyüpsultan'da metro klimasındaki yangın seferleri aksattı.

Alınan bilgiye göre, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda sefer yapan bir metroda, elektrikten kaynaklandığı belirtilen ufak çaplı bir patlama ve akabinde yangın meydana geldi.

Bunun üzerine vatman, aracı Veysel Karani-Akşemsettin İstasyonuna çekerek yolcuları tahliye etti. Daha sonra patlamalar duyulan metroya gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Ekipler, arızanın giderilmesi için çalışırken, metro istasyonu yolcu taşımacılığına geçici olarak kapatıldı.

Durağa gelen yolcular, yetkililer tarafından otobüs duraklarına yönlendirildi.

AA

"ORTALIĞI BÜYÜK BİR DUMAN KAPLADI"

Metroda yolcu olan ve yaşananları anlatan Melik Önder, "Ben Kazım Karabekir durağında bindim. Tam dönemeçte bir patlama oldu. Büyük bir görüntü ile elektrik sistemi patladı. Durmadı, ikinci bir patlama daha oldu. Durağa yaklaşırken görevliler bir şekilde durdurdu.

AA

En öndeki kapıyı açtılar oradan tahliye olduk. Ortalığı büyük bir duman kapladı. Eğer iki dakika geç kalsaydık ölümle sonuçlanabilirdi. Bayram olması ve az kişinin olması bence felaketi önledi. İnsanlar fazla panik yapıyorlar.

AA

Orada bir tane çocuklu aile gördüm ben kaldırmaya çalıştım arkadakiler izin vermedi. Yangın tüpünü çıkarmaya çalıştım sıkıştığı için çıkartamadım" diye konuştu.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kazım Karabekir-Mahmutbey arasında yapılmaktadır. Çırçır-Kazım Karabekir istasyonları arası İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir" denildi.

İstanbul Havalimanı'nda bayram rekoru: Bugün 150 bin kişi seyahat edecek
GÜNDEM
İstanbul Havalimanı'nda bayram rekoru: Bugün 150 bin kişi seyahat edecek

Kamyonet kasasında yanarak can vermişti: Küçük Cesur'a acı veda
GÜNDEM
Kamyonet kasasında yanarak can vermişti: Küçük Cesur'a acı veda

İbadete açılmasının yıl dönümünde Ayasofya-i Kebir Camisi’ne ziyaretçi akını
GÜNDEM
İbadete açılmasının yıl dönümünde Ayasofya-i Kebir Camisi’ne ziyaretçi akını

Dört günlük Kurban Bayramı tatilinde 83 kişi boğulmaktan kurtarıldı
GÜNDEM
Dört günlük Kurban Bayramı tatilinde 83 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Abone Ol Google News
Artış trendi sürecek

Artış trendi sürecek

Koronavirüste vaka sayısı 11 bine çıkınca uyardı.
Baraj gölünde facia!

Baraj gölünde facia!

​Üçüncü kardeşten de acı haber geldi.
İstanbul Havalimanında bayram rekoru: Bugün 150 bin kişi seyahat edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 2023 mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya ve Kariye mesajı:

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

''Lüksün ötesinde'' bir yaklaşımla sunulan Nişantaşı Koru

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı.

​Temizlik çalışmalarına komandolar da destek verdi.

​MSB kaynaklarından bedelli askerlik açıklaması.

​Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.