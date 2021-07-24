Gündem İbadete açılmasının yıl dönümünde Ayasofya-i Kebir Camisine ziyaretçi akını
İSTANBUL

İbadete açılmasının yıl dönümünde Ayasofya-i Kebir Camisi’ne ziyaretçi akını

Ayasofya-i Kebir Camisi’nde 86 yıl aradan sonra tekrar ibadete açılmasının 1’inci yıl dönümünde ziyaretçi akını yaşandı. Yerli ve yabancı turistler Ayasofya-i Kebir Camii girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Haber Merkezi İHA
İbadete açılmasının yıl dönümünde Ayasofya-i Kebir Camisi’ne ziyaretçi akını
Gruplar halinde içeri alınan ziyaretçiler namazlarını kıldı, dualar etti.

86 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ilk cuma namazını kıldırmasıyla birlikte Ayasofya-i Kebir Camisi’nin ibadete açılmasının üzerinden bir yıl geçti. Bir yıl önce binlerce kişinin katılımıyla ilk cuma namazının kılındığı Ayasofya-i Kebir Camisi’nin yeniden ibadete açılmasının ilk yıl dönümünde de ziyaretçilerin ilgisi yoğundu.


Pek çok yerli ve yabancı turist içeri girebilmek için kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri tarafından Ayasofya-i Kebir Camisi’ne gelen ziyaretçilere maske ve mesafe kuralı hatırlatıldı. Gruplar halinde içeri alınan ziyaretçiler camiinin ibadete açılmasının yıl dönümünde de namazlarını kıldı.

İHA

"Çok huzurluyuz"


Babasıyla birlikte Ayasofya-i Kebir Camisi’ne ziyarete gelen Barış Yıldız, “Çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Kalabalığı görüyorsunuz. Keyifle gelmek isteğimiz yerlerden birisiydi. Birkaç defa geldik ama bugün başka bir huzurla ve heyecanla geldik. Bugün babamla birlikte geldim, ona da nasip olsun diye onu da getirdim. Çok sevinçliyiz” dedi.
  • 86 yıl aradan sonra geçen yıl 24 Temmuz 2020 tarihinde ibadete açılan Ayasofya Kebir Şerifi Camisi’ni 1 yılda 3 milyondan fazla kişi ziyaret etti.

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'Fethin sembolü' Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılışının yıl dönümü: Sabah namazı için akın ettiler
FOTOĞRAF 8
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Geçen yıl 24 Temmuz'da kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açılan camide Müslümanlar sabah namazını eda etti.
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Farklı ülkelerden Müslümanların akınına uğrayan camiye namaz vaktinden önce gelenler, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek vakit geçirdi.
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namaz öncesi cemaat, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerine uygun saf tuttu.
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Erbaş, namaz sonrası cemaate hitabında, Çocuk sesleriyle Ayasofya'da namaz kılmamız çok güzel oluyor. İyi oluyor. Her vakit çocuk sesleri olsun inşallah. Komşularınıza söyleyin, anlatın. Camilerimiz cemaatsiz, gençsiz, çocuksuz kalmasın.dedi.
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Almanya'dan memleketi Konya'ya giderken Ayasofya'ya namaz kılmak için uğrayan Mehmet Eken, şunları kaydetti:
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Özellikle burayı ziyaret için eşimle geldim. Nasip oldu bizlere de. Bir yıl önce açıldı, uzun zamandır beklediğimiz bir şeydi. Ali Erbaş Hocamızın da sabah namazını kıldırması ayrı bir mutluluk oldu. Allah inşallah şuurlu cemaatin sayısını artırsın.
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Bu, bizim ve İslam alemi için ayrı bir mutluluk. Bazı yabancıların konuşmalarına kulak misafiri olduk. 'Recep Tayyip Erdoğan'ın açtırdığı Ayasofya'dan arıyorum.' diyorlardı. Bunlar Cumhurbaşkanımızın reklamı değil, İslam alemine verilen bir mesajdır.
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazını kılan Yusuf Vatandaş da Camide yıl dönümü dolayısıyla sabah namazını kıldık. Allah bizlere bugünleri gösterdi. Açanlardan Allah razı olsun. Tüm ümmetin de geçmiş Kurban Bayramı mübarek olsun. diye konuştu.
'Fethin sembolü' Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılışının yıl dönümü: Sabah namazı için akın ettiler
Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra ilk cuma namazını kıldığı "fethin sembolü" Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının üzerinden bir yıl geçti. Farklı ülkelerden Müslümanların akınına uğrayan camiye namaz vaktinden önce gelenler, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek vakit geçirdi.


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