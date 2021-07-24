İbadete açılmasının yıl dönümünde Ayasofya-i Kebir Camisi’ne ziyaretçi akını

86 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ilk cuma namazını kıldırmasıyla birlikte Ayasofya-i Kebir Camisi’nin ibadete açılmasının üzerinden bir yıl geçti. Bir yıl önce binlerce kişinin katılımıyla ilk cuma namazının kılındığı Ayasofya-i Kebir Camisi’nin yeniden ibadete açılmasının ilk yıl dönümünde de ziyaretçilerin ilgisi yoğundu.



Pek çok yerli ve yabancı turist içeri girebilmek için kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri tarafından Ayasofya-i Kebir Camisi’ne gelen ziyaretçilere maske ve mesafe kuralı hatırlatıldı. Gruplar halinde içeri alınan ziyaretçiler camiinin ibadete açılmasının yıl dönümünde de namazlarını kıldı.

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İHA

"Çok huzurluyuz"

Babasıyla birlikte Ayasofya-i Kebir Camisi’ne ziyarete gelen Barış Yıldız, “Çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Kalabalığı görüyorsunuz. Keyifle gelmek isteğimiz yerlerden birisiydi. Birkaç defa geldik ama bugün başka bir huzurla ve heyecanla geldik. Bugün babamla birlikte geldim, ona da nasip olsun diye onu da getirdim. Çok sevinçliyiz” dedi.

86 yıl aradan sonra geçen yıl 24 Temmuz 2020 tarihinde ibadete açılan Ayasofya Kebir Şerifi Camisi’ni 1 yılda 3 milyondan fazla kişi ziyaret etti.

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