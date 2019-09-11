Meclisi bypass planı tutmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Temmuz ayı meclis gündeminde AK Parti Grubu Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, bir sonraki meclisin 5 gün olması için teklifte bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, meclisin böyle bir önerge verme yetkisinin olmadığını iddia ederek, meclis çalışmalarının haftanın 2 günü yapılmasına karar verdi. İBB Başkanı İmamoğlu’nun almış olduğu karar sonrası Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya ve AK Parti İBB Grubu Sözcüsü Faruk Gökkuş süreci yargıya taşıdı. Çetinkaya ve Gökkuş, karara ilişkin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına suç duyurusunda bulundu. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi açılan davayı karara bağladı.

KARAR BAŞKANIN DEĞİL MECLİSİNDİR

Mahkemeye başvurulan dava dilekçesinde, “Kanun ve yönetmelik metinlerinden anlaşılacağı gibi belediye meclisinin kaç gün çalışacağına, toplantıların hangi gün olacağına belediye meclisi kendisi karar verir” ibaresine yer verildi. Yapılan incelemelerin ardından 10. İdare Mahkemesi davayı sonuçlandırdı. Mahkemenin sonuç tutanağında, “Belediye meclis üyeleri tarafından verilen önerinin oylamaya sunulmadan reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” denildi. Öte yandan, Eylül ayında yapılacak meclis toplantısında telafisi imkansız zararların doğacağı da açık bir şekilde belirtildi. Kararın sonuç kısmında “Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi” ifadesine yer verildi. Böylece mahkeme Çetinkaya ve Gökkuş’un açmış olduğu davayı haklı buldu.

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İSTİNAF MAHKEMESİ REDDETTİ

İdare Mahkemesinin kararı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kararın iptal edilmesine ilişkin İstinaf Mahkemesine başvuruda bulundu. Yapılan itiraza rağmen İstinaf Mahkemesi CHP’li İmamoğlu’nun almış olduğu kararı haksız buldu. İstinaf Mahkemesinin almış olduğu karar doğrultusunda şu ifadelere yer verildi: “Karar veren İstanbul Bölge İdare Mahmekesi Altıncı İdare Dava Dairesince; 2577 sayılı İdari Yargılma Usulü Kanununun 27. maddesi uyarınca dava dosyasındaki bilgi ve belgeler incelenerek işin gereği görüşüldü. Dayandığı hukuki ve kanuni nedenler karşısında, itiraz istemine konu edinen mahkemekararı Dairemizce de uygun görülmüş olup itiraz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü edilen yürütmenin durdurulması isteminin kabulü yolundaki kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından, itirazın reddine, dosyanın mahkemesine iadesine oy birliğiyle karar verildi” denildi.

5 GÜN İÇİN YENİ TEKLİF

Mahkeme kararının ardından İBB Meclisinin yeniden 5 gün yapılmasının yolu da açıldı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre önümüzdeki meclis toplantısında AK Parti Grubu’nun meclis çalışma günlerinin 5 güne çıkartışlması için başkanlık makamına yeni bir teklifte bulunacağı öğrenildi. Oy çokluğu sağlanması halinde İBB Meclisi 5 gün olarak çalışacak.

Elbette katılacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlarını davetiyle ilgili olarak, Ankara'daki toplantıya katılacağını açıkladı. Davetle ilgili İmamoğlu şunları söyledi: “Tabii ki. Neticede bizim bireysel bir talebimiz vardı. Ama sayın Cumhurbaşkanı bütün büyükşehir belediye başkanlarıyla belediyelerin sanıyorum sorunlarını konuşmak üzere ya da bu yeni dönemi tartışmak üzere toplantı daveti yaptılar.

MAKSİMUM DİYALOG

Elbette ki katılacağız. Elbette ki şehirlerimizin bütün aslında büyükşehirlerin sorunlarını kendileriyle paylaşma imkanımız olacak. Biz devletin her kademesinde maksimum diyalog maksimum ilişki... Neticede vatandaşımız hizmet bekliyor. Ama bizden ama merkezi hükümetten. Dolayısıyla işbirliğine ülkemizin her kademesinin ihtiyacı var. Daveti için teşekkür ediyorum.”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, “Bu davete gideceğim, Antalyalılar adına gideceğim. İnşallah ülkemiz için Antalya’mız için hayırlı olur” açıklaması yaptı.