Mega ilçelerde kongre startı

AK Parti, 7. Olağan Kongre sürecinde teşkilat kadrolarını belirlemeye devam ediyor. Kongre süreci, bu hafta sonu ilçe kongreleriyle devam edecek. Ekim ayında başlayan kongre takvimi kapsamında aralık ayında başlatılan belde kongreleri tamamlandı. Nüfusu 5 binin üzerinde olan 40 beldede kongreler gerçekleştirilirken; 5 binin altında nüfusu olan beldelerde de atama yoluyla yeni yönetimler belirlendi.

26 NİSAN’A KADAR 970 İLÇE

AK Parti, bu hafta sonu ilçe kongreleri için düğmeye basacak. 26 Nisan’a kadar 970 ilçe kongresinin tamamlanması öngörülürken; ilk etapta nüfusu 100 binin üzerinde olan 70 ilçede kongre toplanacak.Ana kademe kongrelerinin bitiminden sonra 15 gün ile bir ay arasında kadın ve gençlik kolları kongrelerini yapacak. 1 Haziran 2020’de başlanacak il kongrelerinin ise 27 Eylül 2020’ye kadar bitirilmesi, Ocak 2021’de ise 7. Olağan Büyük Kongre’nin gerçekleştirilmesi hedefliyor.

ÜÇTE BİRİNİN DEĞİŞMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan, kongre sürecinde istifalar da devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, kongre sürecine girildiği günden bu yana yaklaşık 100’e yakın il ve ilçe başkanının değişim doğrultusunda istifa ettiği kaydedildi. AK Parti yönetimi, istifaların devam edeceğini ve kadroların üçte birinin değişmesinin beklendiğini ifade etti.

Yarın açılıyor

Erdoğan'ın katılacağı törene 2 bin konuk davet edildi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in katılımıyla açılacak. Açılışa, Türkiye’ye büyük eserler kazandıran sanatçıların da arasında bulunduğu yaklaşık 2 bin konuk davet edildi. Yabancı misyon şefleri ve vatandaşların katılımıyla kütüphane hizmete girecek. Açılışta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Türk Dünyası Topluluğu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’ndan 220 sanatçı sahneye çıkacak.