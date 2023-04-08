Mehmetçik terörden temizlediği köyde çocuklarla futbol oynadı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları sayesinde, Hakkari'nin Derecik köyü terörden kurtarıldı.
Türk askerinin Hakkari'deki başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen bölgede, şimdilerde güven hakim.
Bir zamanlar terör saldırılarının yoğun olduğu bölgede, Umurlu İlkokulunda okuyan çocuklar önemli ölçüde etkileniyor ve büyük korku yaşıyordu.
Şimdilerde, teröristlerden arınarak halkın huzura kavuştuğu kentte, Mehmetçik bir kez daha yüzleri güldürdü.
İlkokul çocuklarıyla birlikte futbol oynayan Türk askeri sayesinde, kentte silah sesleri yerine çocukların kahkahaları yükseldi.