|
Reklam
Reklam
Gündem

Mehmetçik terörden temizlediği köyde çocuklarla futbol oynadı

Hakkari Derecik'teki çocuklar, Mehmetçik'le futbol oynayıp doyasıya eğlendi. O anlar, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

11:37 . 8/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları sayesinde, Hakkari'nin Derecik köyü terörden kurtarıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları sayesinde, Hakkari'nin Derecik köyü terörden kurtarıldı.

Türk askerinin Hakkari'deki başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen bölgede, şimdilerde güven hakim.

Bir zamanlar terör saldırılarının yoğun olduğu bölgede, Umurlu İlkokulunda okuyan çocuklar önemli ölçüde etkileniyor ve büyük korku yaşıyordu.

Şimdilerde, teröristlerden arınarak halkın huzura kavuştuğu kentte, Mehmetçik bir kez daha yüzleri güldürdü.



İlkokul çocuklarıyla birlikte futbol oynayan Türk askeri sayesinde, kentte silah sesleri yerine çocukların kahkahaları yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı, yürekleri ısıtan görüntüleri sosyal medya hesabından,
"Artık evlatlarımız asker abileriyle güvenli bir ortamda maç yapıp doyasıya eğleniyor"
sözleriyle paylaştı.





#hakkari
#mehmetçik
#MSB
#TSK
8 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.