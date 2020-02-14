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POLİTİKA

Menüde antrikot var

31 Mart seçimlerinden sonra İmamoğlu’nun ürettiği “antrikot” polemiğiyle hatırlanan İBB, antrikot ihalesine çıktı. Konser benzeri etkinlikler için iki ay önce 222, şimdi de 235 milyon liralık ihale açıldı. Dana antrikotun liste başı olduğu menüden örnek: Sütlü badem çorbası, mantarlı kiş, hanedan böreği, tahinli piliç sarması, patlıcanlı kinoa, keçi peynirli trio, fırında kuzu lokum... Etkinliklerde alkollü kokteyller de verilecek.

Fatih Özer Yeni Şafak
İBB'de “Antrikot” polemiği tekrar gündeme geldi.
İBB'de “Antrikot” polemiği tekrar gündeme geldi.

İki ay önce Aralık’ta Destek Hizmetleri Müdürlüğünün “Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri” kapsamında 222 milyon 653 bin liralık ihaleye çıkan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, 235 milyon 900 bin liralık yeni bir ihale daha açtı. 31 Mart seçimlerinden sonra belediyenin çay ocağındaki görevli ile yaşadığı “antrikot” diyaloğuyla halk adamı portresi çizmeye çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun milyonluk antrikot ihalesi düzenlediği ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu

LÜKS YEMEK MENÜLERİ

İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, 350 kalemden oluşan etkinlik, organizasyon, tanıtım ve duyuru çalışmaları kapsamında hizmet ihalesi açtı. 235 milyon 900 bin liralık ihalede vatandaşın parası ağır ateşte pişirilmiş dana antrikot, fırında pişmiş sığır eti dilimleri ve sütlü badem çorbasına gitti. İhalede yemeğin yanısıra kokteyl, danışmanlık hizmeti, konser ve Business Class uçak biletleri de yer aldı. 235 milyon 900 bin liralık ihalenin en dikkat çeken bölümü 4 kalemden oluşan 43 bin kişilik “Yemek Hizmeti” oldu.

ANTRİKOT LİSTE BAŞI

  • Verilecek yemeğin iki bölümü birçok vatandaşın ismini dahi duymadığı lüks menülerden oluşuyor. CHP yönetimi tarafından hazırlanan menülerde, sütlü badem çorbası, mantarlı kiş, hanedan böreği, tahinli piliç sarması, kinoa patlıcanlı keçi peynirli trio, ağır ateşte pişirilmiş dana antrikot, fırında pişmiş sığır eti dilimleri, zeytinyağlı portakallı enginar üzerinde taze fasulye terin, fırında kuzu lokum, kaygana hamurunda sebzeli börek, süt dana bonfile ve fırında üç tahıllı somon balığı yer alıyor.

ALKOLLÜ KOKTEYL

Yemeğin yanı sıra düzenlenecek etkinliklerde 45 bin kişiye kokteyl de verilecek. 25 yıl sonra CHP’nin aldığı İBB’deki kokteyllerde alkol de servis edilecek. Alkollü kokteyllerin menüleri ise şöyle: Fındık içi, badem, antep fıstığı, kürdanda mini zeytinyağlı dolma, küçük pizzalar, mitite köfte, mini çin börekleri, mini brownie lokmaları, mini mozerralla peyniri esmer ekmek üzerine ton balığı mousse, filibe soslu midide köfte, mini et şiş.

İşte o yemek diyaloğu

Göreve başladıktan sonra İBB’nin çayocağına giren CHP’li Ekrem İmamoğlu “Yemekte ne var bugün” diye sormuş, “Musakka var. Sizin için de antrikot” yanıtını alınca “Olmaz, yanlış. Birine musakka, birine antrikot olmaz. Bir dahakine aynısı olacak” talimatını vermişti. O anlara ait görüntülerin sosyal medyadan servis edilmesi üzerine eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın ekibi gerçekleri anlatmış ve İBB yemekhanesinde tüm personele aynı yemeğin çıktığını, bugüne kadar başkanın da bu yemekten yediğini ifade etmişlerdi.

Konsere servet

  • CHP’li yönetim, İstanbul genelinde düzenlenecek bin 212 konserde yer alacak sanatçı, müzik grubu ve orkestra için servet harcıyor. İhalenin detayları incelendiğinde 57 kalem konser için 45 milyon 500 bin lira ödeneceği ortaya çıktı. Konser ücretlerinin 5 bin liradan başladığı 400 bin liraya kadar çıktığı tespit edildi. Konserleri kimlerin vereceği de merak konusu.

Kim bu danışmanlar?

27 Ocak’ta başlayıp 13 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsayan etkinlik ve projeler için 260 danışmanlık hizmeti alınacak. Ekinlikler için konsept belirleme çalışması, kaynak ve içerik araştırması yapacağı belirtilen danışmanların her biri için ödenecek ücret de tek tek yazıldı. Kişi başı 5 bin liradan başlayan danışmanlık hizmeti 20 bin liraya kadar çıkıyor.

125 bin kutu kahve

İhaleye konu olan programlara katılan 100 konuşmacının her birine 2 bin lira ödeme yapılacak. Yine 40 moderatörün görev alacağı programlarda her bir moderatör için bin 500 lira ödeme gerçekleştirilecek. Ayrıca organizasyonlarda 125 bin adet 50 gr’lık teneke kutularda kahve, 600 adet plaket, 5 bin adet 32 GB USB bellek dağıtılacak.

Business Class’la 5 yıldızlı otele

  • Bir yıl boyunca düzenlenecek etkinlik ve organizasyonlar için İstanbul’dan Avrupa, Amerika, Afrika ve Ortadoğu ülkelerine binlerce gidiş-dönüş uçak bileti alınacak. Bunların bir kısmı da business class biletlerden oluşuyor. İstanbul’dan Avrupa’nın çeşitli ülkelerine 50, Amerika kıtasındaki ülkelere 25 kişilik Business Class bilet alınacak. Ayrıca Türkiye içinde de 35 Business Class uçak bileti temin edilecek. Yapılan organizasyon ve etkinliklerde katılımcılar için İstanbul’un 5 yıldızlı otellerinde binlerce kişinin konaklaması için 2 gecelik yer ayrılacak. İstanbul’un yanı sıra Amerika, Afrika ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde 4 ya da 5 yıldızlı otellerde tek kişilik odalarda konaklama hizmeti verilecek.

Ekrem İmamoğlu'ndan çok başarılı 'antrikot' tiyatrosu
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Ekrem İmamoğlu'ndan çok başarılı 'antrikot' tiyatrosu
İBB'de dün göreve başlayan Ekrem İmamoğlu'nun, medyaya yansıyan 'antrikot' videosunun kurgu olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde İmamoğlu'nun, İBB Özel Kalem Müdürlüğü'ne ait çay ocağında garsonlara yemek menüsü sorduğu görülüyor. İBB eski Başkanı Mevlüt Uysal'ın ekibi videoya karşı 'İBB Yemekhanesi'nde tüm personele aynı yemek çıkmaktadır. Bugüne kadar Başkan da bu yemekten yemiştir.' açıklaması yaptı.


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