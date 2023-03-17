Menzil ve Akıncılar’dan tam destek

14 Mayıs seçimleri için geri sayım başlarken, önemli iki gruptan arka arkaya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’na destek geldi. İlk açıklama Menzil Cemaati’nden yapıldı. Cemaat, tavrını Cumhur İttifakı’ndan yana koyarken, Konya’da faaliyet gösteren 1980 öncesi Akıncılar Derneği de “Oyumuz Erdoğan’a” dedi.

CUMHUR İTTİFAKI’NI DESTEKLİYORUZ

Menzil Cemaati’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Semerkand Vakfı, Beşir Derneği, GENÇKON ve TÜMSİAD adına yapılan açıklamada, son dönemlerde yaşanan olağanüstü durumlar anlatılarak yaşanan büyük depremler hatırlatıldı. Açıklamada “Net hedeflerin hızlıca ve kararlılıkla hayata geçirilebilmesi adına geçtiğimiz kritik dönemin tecrübesini önemsiyoruz. Bu vesileyle hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği genel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı destekliyoruz” denildi.

ERBAKAN’IN YOL ARKADAŞLARI

Milli Görüş’ün önemli isimlerinin yer aldığı 1980 öncesi Akıncılar Derneği de seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyecek. Bu kapsamda Akıncılar, Türk askerinin Suriye’den çekilerek önce o bölgede sonra da topraklarımızı içine alacak şekilde özerk bir PKK devletinin doğmaması başta olmak üzere gerekçeleri madde madde sıraladı. Açıklamada özetle şunlar kaydedildi:

MADDE MADDE SIRALADILAR

“Suriye'de özerk yapıda bir PKK devletinin doğmaması, Türkiye'nin Mavi Vatan'dan çekilmemesi, tüm petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin durdurulmaması, FETÖ gibi yeni ihanet şebekelerinin oluşmaması, 28 Şubat döneminde çekilen zulüm dolu karanlık günlerin yeniden yaşanmaması, Batı'nın dayatması İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmemesi, LGBT derneklerine imtiyaz verilmemesi, Karabağ'ın tekrar Ermenistan'a bırakılmaması, eski koalisyon günlerine tekrar dönülmemesi, 7 cumhurbaşkanı yardımcısı gibi devlet kadrolarının ve bakanlıkların ulufe olarak dağıtılmaması, yeniden IMF tahakkümü altına girilmemesi, depremin oluşturduğu yaraların bir an önce sarılması, Türk ve İslam coğrafyasının birliği, Ayasofya'nın tekrar müze haline gelmemesi, savunma sanayiimizin durdurulmaması, Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin'in korunması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.”







