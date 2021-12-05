Gündem Meral Akşener 28 Şubat döneminde başı açık bir kadın başörtüsüne el uzatmadı
POLİTİKA

Meral Akşener: 28 Şubat döneminde başı açık bir kadın başörtüsüne el uzatmadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin de destek verdiği 28 Şubat dönemine ilişkin konuştu. Akşener, "Kadının başörtüsü üzerinden bir kavga vardı ’başı açık, kapalı’ diye. O zaman o kadınlar birbirlerine düşmediler. Başı açık kadın başı kapalı kadının başörtüsüne elini uzatmadı." dedi. Akşener'in bu sözleri o dönemde başörtülü olduğu için "Kes sesini. Konuşmaya hakkın yok" denilerek mezuniyet töreninde saldırıya uğrayan Zöhre Uçar ve Hülya Öztaş'ı akıllara getirdi.

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Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
Meral Akşener: 28 Şubat döneminde başı açık bir kadın başörtüsüne el uzatmadı
Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen üye katılım törenine katıldı.

  • Burada yaptığı konuşmada Akşener, kendisinin İçişleri Bakanı olduğu 28 Şubat dönemine atıfta bulunarak "Kadının başörtüsü üzerinden bir kavga vardı ’başı açık, kapalı’ diye. O zaman o kadınlar birbirlerine düşmediler. Başı açık kadın başı kapalı kadının başörtüsüne elini uzatmadı." açıklamasında bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANI OLDUĞU DÖNEMİ UNUTTU

Akşener'in bu sözleri Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Hemşirelik Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenindeki saldırıyı akıllara getirdi.

Başörtülü oldukları için törene katılmalarına izin verilmeyen öğrenciler Zöhre Kınık ve Hülya Öztaş, "Kes sesini. Konuşmaya hakkın yok" denilerek sahneden indirilmişti.

Akşener ise o dönemde yaptığı bir açıklamada 28 Şubat kararları için 'Uygulanması gerektiğine gönülden inanıyorum, kıyafet yasası da uygulanacak' demişti.

Meral Akşener: 28 Şubat döneminde başı açık bir kadın başörtüsüne el uzatmadı
OYNAT 00:37
Meral Akşener: 28 Şubat döneminde başı açık bir kadın başörtüsüne el uzatmadı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin de destek verdiği 28 Şubat dönemine ilişkin konuştu. Akşener, 'Kadının başörtüsü üzerinden bir kavga vardı 'başı açık, kapalı' diye. O zaman o kadınlar birbirlerine düşmediler. Başı açık kadın başı kapalı kadının başörtüsüne elini uzatmadı.' dedi. Akşener'in bu sözleri o dönemde başörtülü olduğu için 'Kes sesini. Konuşmaya hakkın yok' denilerek mezuniyet töreninde saldırıya uğrayan Zöhre Uçar ve Hülya Öztaş'ı akıllara getirdi.

Meral Akşener: Allah kimseyi dün söylediklerini bugün unutanlardan etmesin
OYNAT 00:56
Meral Akşener: Allah kimseyi dün söylediklerini bugün unutanlardan etmesin
İçişleri Bakanı döneminde 'Milli Güvenlik kurulu kararları uygulanacak, göreceksiniz kıyafet yasası uygulanacak' diyen Akşener, 2019 yılında partisinin grup toplantısında 'Genç kızlarımıza barikat olan bendim. Bizim olduğumuz yerde kimse birinin başörtüsüne dokunamaz' dedi.

Bu hafta İYİ Parti'nin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, başörtüsüne dair çelişkili tutumuna eleştiri mahiyetinde cümleler kurdu.

Akşener, 'Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Cenab-ı hak kimseyi dün söylediklerini bugün unutanlardan, verdiği sözlerden cayanlardan etmesin' dedi.

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