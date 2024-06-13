Dün yapılan kapalı grup toplantısında Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Meral Akşener’in fotoğraflarının İl ve İlçe binalarından kaldırılmasını önerdi. Durumdan haberdar olan Akşener ise partiye bir yazı göndererek fotoğraflarının indirilmesini istedi. Akşener yazısında, "Rıdvan Uz Beyefendi'nin şahsımın Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyareti nedeniyle, fotoğraflarımın indirilmesi talebi doğrultusunda, gereğinin yapılması hususunu bilgilerinize sunarım." ifadelerini kullandı. Krize el koyan Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, Uz'u kesin ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna sevk etti.