Terörist Salih Müslüm’ün teslim olan 'Viyan Şervan' kod adlı yeğeni adliyeye sevk edildi

PYD/PKK terör örgütü elebaşlarından Salih Müslüm’ün ikna çalışmaları sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne teslim olan yeğeni Dalya Mahmut Müslüm (21), adliyeye sevk edildi.
- Bölücü terör örgütü PYD/PKK elebaşlarından ve terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Salih Müslüm’ün yeğeni ’Viyan Şervan’ kod adlı Dalya Mahmut Müslüm, emniyet güçlerinin ikna çalışmaları sonucu, 15 Temmuz tarihinde öğle saatlerinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne teslim olmuştu. Müslim, emniyette verdiği ifadede, bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin sözde sözcüsü Salih Müslim’ün öz yeğeni olduğunu, Suriye’de faaliyet gösteren ve kırmızı kategoride aranan ’Esma Samur’ kod adlı terörist Gülten Altaş’ın yakın korumalığını yaptığını anlatmıştı.