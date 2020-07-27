Mersin Haberleri: Terörist Salih Müslüm’ün teslim olan 'Viyan Şervan' kod adlı yeğeni adliyeye sevk edildi Terörist Salih Müslüm’ün teslim olan 'Viyan Şervan' kod adlı yeğeni adliyeye sevk edildi 15 Temmuz tarihinde ikna çabaları sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim olan Salih Müslüm’ün yeğeni ’Viyan Şervan’ kod adlı Dalya Mahmut Müslüm, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. 12 günlük sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Mersin Adliyesi’ne getirilen Dalya Mahmut Müslüm, savcılıkta ifade verecek.

Haber Merkezi 27 Temmuz 2020, 10:36 Son Güncelleme: 27 Temmuz 2020, 11:15 İHA