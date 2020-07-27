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MERSİN

Mersin Haberleri: Terörist Salih Müslüm’ün teslim olan 'Viyan Şervan' kod adlı yeğeni adliyeye sevk edildi

Terörist Salih Müslüm’ün teslim olan 'Viyan Şervan' kod adlı yeğeni adliyeye sevk edildi

15 Temmuz tarihinde ikna çabaları sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim olan Salih Müslüm’ün yeğeni ’Viyan Şervan’ kod adlı Dalya Mahmut Müslüm, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. 12 günlük sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Mersin Adliyesi’ne getirilen Dalya Mahmut Müslüm, savcılıkta ifade verecek.

Haber Merkezi İHA
’Viyan Şervan’ kod adlı Dalya Mahmut Müslüm.
’Viyan Şervan’ kod adlı Dalya Mahmut Müslüm.

PYD/PKK terör örgütü elebaşlarından Salih Müslüm’ün ikna çalışmaları sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne teslim olan yeğeni Dalya Mahmut Müslüm (21), adliyeye sevk edildi.

  • Bölücü terör örgütü PYD/PKK elebaşlarından ve terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Salih Müslüm’ün yeğeni ’Viyan Şervan’ kod adlı Dalya Mahmut Müslüm, emniyet güçlerinin ikna çalışmaları sonucu, 15 Temmuz tarihinde öğle saatlerinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne teslim olmuştu. Müslim, emniyette verdiği ifadede, bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin sözde sözcüsü Salih Müslim’ün öz yeğeni olduğunu, Suriye’de faaliyet gösteren ve kırmızı kategoride aranan ’Esma Samur’ kod adlı terörist Gülten Altaş’ın yakın korumalığını yaptığını anlatmıştı.

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