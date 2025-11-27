Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin ve Erzurum'daki operasyonlarda 447,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Mersin ve Erzurum'daki operasyonlarda 447,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

09:1127/11/2025, Perşembe
G: 27/11/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
İçişleri Bakanlığı operasyonun detaylarını paylaştı.
İçişleri Bakanlığı operasyonun detaylarını paylaştı.

Erzurum’da 224,5 kilogram metamfetamin ile Mersin'de 223 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenledikleri operasyonlarla Erzurum'da 224,5 kilogram metamfetamin ile Mersin'de 223 kilogram skunk ele geçirdiklerini, 3 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Mersin ve Erzurum emniyet müdürlükleri koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu Mersin ve Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Ekiplerce operasyonlarda yabancı uyruklu 3 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, Erzurum'da 224,5 kilogram metamfetamin ile Mersin'de 223 kilogram skunk ele geçirildiğini duyurdu.

Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçenleri tebrik ederek,
"Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak"
ifadesini kullandı.


#uyuşturucu operasyonu
#İçişleri Bakanlığı
#emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara’nın birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacak: 27 Kasım ASKİ su kesintisi programı