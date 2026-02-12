Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Mersin'in 6 ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi

Mersin'in 6 ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi

23:2612/02/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Mersin'de kar yağışı (Foto Arşiv)
Mersin'de kar yağışı (Foto Arşiv)

Mersin'in Mut, Bozyazı, Gülnar, Erdemli, Silifke ve Aydıncık ilçelerinde kuvvetli yağış nedeniyle yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Mersin'in Mut, Bozyazı, Gülnar, Erdemli, Silifke ve Aydıncık ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe protokollerinden alınan bilgiye göre, şehirde ve ilçelerde beklenen kuvvetli yağış dolayısıyla Mut, Bozyazı, Gülnar, Erdemli, Silifke ve Aydıncık ilçelerinde yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Mersin için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.




#Mersin
#Kar
#Eğitim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AJet Sivas’tan Köln’e direkt seferler ne zaman başlayacak?