Mersin'in 6 ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi

İlçe protokollerinden alınan bilgiye göre, şehirde ve ilçelerde beklenen kuvvetli yağış dolayısıyla Mut, Bozyazı, Gülnar, Erdemli, Silifke ve Aydıncık ilçelerinde yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Mersin için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.