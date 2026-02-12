Yeni Şafak
Eğitime kar engeli: Şırnak'ta okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli: Şırnak'ta okullar tatil edildi

11:0812/02/2026, Perşembe
DHA
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Beytüşşebap Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçe genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanmanın oluşturabileceği riskler göz önünde bulundurularak, ilçedeki tüm resmi ve özel okul ile kurumlarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada,
“İlçemiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek riskler göz önünde bulundurularak; öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve tüm eğitim çalışanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca İlçemiz genelindeki tüm resmi ve özel okul/kurumlarda eğitim-öğretime 12.02.2026 tarihinde 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel veya çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul ya da özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanları, engelli personel, aynı gün içerisinde idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, yapılacak resmi duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur”
ifadelerine yer verildi.





