Mesleğini yapan liseliye maaş desteği

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki eğitimi cazip hale getirecek yeni formüller üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Meslek lisesi mezunları için asgari ücreti bulan destek programını hayata geçireceklerini ifade eden Tekin, “Hazine ve Maliye Bakanımızla konuştuğum şey, meslek lisesinden mezun olan çocuklar, eğer yetiştikleri alanda çalışırlarsa asgari ücretin belli bir miktar üstünde bir ücretle istihdam edilmesini sağlayalım. Yani diyelim ki çocuk, motor bölümünden mezun olmuş. Mezun olduğu bölümle alakalı bir yerde çalışıyorsa asgari ücret kadarını işveren versin. Üstüne yüzde 10-20 destek verelim, cazip hale getirelim. Motorcu diye yetiştirdiğiniz çocuk 500 lira 1000 lira fazla ücret verildiğinde motokurye olarak çalışıyor” dedi. Tekin, Mesleki Teknik Eğitim Politika Belgesi’ni uygulayacaklarını belirterek, “Ortaokullarda 7 ve 8'inci sınıflarda bütün ortaokullarda çocukların el becerileri gelişsin diye zanaat atölyeleri kuruyoruz. Meslek liselerin ortaokullarını kuruyoruz. Bunun dışında sektörle iş birliğini geliştirecek yeni modellerimiz var” bilgisini de paylaştı.

Yusuf Tekin, Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Fazlı Şahan ve bir grup gazeteciyle Erzurum'da bir araya geldi.

İPTAL SORU İÇİN TEMYİZE GİTMEYECEĞİZ

LGS’de iptal edilen soru ile ilgili konuşan Tekin, “İdare mahkemesi 11 Eylül günü, yani 100 gün sonra bu soruyu iptal etti. Temyize gitsem, benim lehime sonuçlanırsa bu sefer yine öğrenciler mağdur olacak. Bu durumdan yaklaşık 10 bin civarında öğrenci etkileniyor ancak bu çocuklarımızdan kaçının bu hakkını kullanacağı ise 21 Eylül itibarıyla belli olacak. Yeni hesaplamaya göre mevcut kayıt yaptırdığı okula puanı tutmayanları da kazanılmış hak olarak kabul ettik. Bu mahkeme kararı verdiğinde bu okullardan, olabilir hani bir çocuk başka bir okula nakil istemiştir orada kontenjan çıkmıştır, başka bir okulda nakil için sıra bekleyen ‘orada bir kişi giderse’ diye bekleyen bir kişinin hakkını yememek için de nakilden dolayı boşalan o kontenjanı da doldurmadık” diye konuştu.  ERZURUM

400 okula fahiş zam cezası

Özel okulların velilere fahiş fiyatta kitap satması konusunda Bakan Yusuf Tekin, “Okullar kendi kitaplarını öğrencilere verebilir, bunda sorun yok fakat şunu yapmalarını istiyorum; bu kitapları sisteme girsinler. Fakat bazı okullar, havale, EFT ya da benzeri yollarla ücret alıyor. Bunlar suç. Biz şunu denetliyoruz, bu sene 20 bin liraya kitap satmışlar. Önümüzdeki sene enflasyon artı yüzde beş, bu fiyatın üstüne çıkamazsın diyoruz. Bu oranın üstüne çıkanları fahiş fiyat olarak kabul ediyoruz. Şu an yaklaşık 400 civarında okul, yüzde 300’ün üzerinde zam yapmış, onlara hemen gerekli cezaları verdik” dedi.

Temizlik ve güvenlik için yeni duyuru

Tekin temizlik ve güvenlik görevlisi eksikliğini gidermek için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile konuştuklarını belirtti.

Konu ile ilgili tekrar duyuruya çıkılacağını, başvuru olursa 120 bin kişinin alınacağını duyurdu.

Arşiv

Hayalet sınıflar denetim altında

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, üniversiteye hazırlık sürecindeki 12. sınıf öğrencilerinin okula gitmeden, devamsızlık ve not garantisi ile mezun edildiği iddia edilen özel okulları sahada denetim altına alacaklarını söyledi. Son zamanlarda bazı velilerden veya sosyal medya aracılığıyla duydukları birtakım ihbarlar ve duyumlar olduğunu belirten Yentür, İstanbul'da 392 özel Anadolu lisesi ve 64 özel fen lisesi bulunduğunu aktardı. Yentür, bu duyumların, 12. sınıf öğrencilerine üniversiteye hazırlık sürecinde devamsızlık ve not garantisi verildiği iddia edilen kurumlar bulunduğu, öğrencilerin hafta içinde özel öğretim kurslarına devam ettiği, bu şekilde okula gitmeden üniversite hazırlık sürecine dahil olduğu yönünde olduğunu dile getirdi.

162 MÜFETTİŞ GÖREVDE

Bu iddialar üzerine harekete geçtiklerini ifade eden Yentür, şunları söyledi: "İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sahada 162 müfettişimizle bu okullarımızı ve kurslarımızı hafta içinde çift taraflı aralıklarla yıl boyunca denetim altına alacağız. Buradan özellikle velilerimize seslenmek istiyoruz. Bu konuda böyle bir şeye müsaade edilmesi asla mümkün değildir ve biliyorsunuz 30 günü aşan bir devamsızlıktan sonra çocuklarımızın notları ne olursa olsun sınıf tekrarına kalırlar." Yentür, okulda olması gereken öğrencilerin farklı kurumlara devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, bu kurumların eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmesinin mümkün olmayacağını dile getirdi. Yentür, tespit edilen kurumlarla ilgili gereken bütün idari işlemleri uygulayacaklarını sözlerine ekledi.











