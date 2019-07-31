Gündem Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı
ORDU

Meteoroloji'den Karadeniz bölgesi için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 4 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli hava etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize çevrelerinde yağmur geçişleri görülebilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Anadolu Yakası puslu, öğleden sonra Avrupa Yakası yer yer parçalı bulutlu

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

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İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

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TRABZON °C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

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DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

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