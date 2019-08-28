Meteorolojiden 6 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
- Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Az bulutlu ve açık 30
- İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31
- İzmir: Az bulutlu ve açık 37
- Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32
- Adana: Parçalı ve az bulutlu 36
- Antalya: Az bulutlu ve açık 38
- Samsun: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sağanak yağışlı 29
- Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 27
- Erzurum: Parçalı bulutlu 27
- Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38