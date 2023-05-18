|
Gündem

Meteorolojiden iki bölge için toz taşınımı uyarısı: Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun

Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki bazı illerde bu akşamdan itibaren Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

20:27 . 18/05/2023 Perşembe
AA
Meteorolojiden Güneydoğu ve Doğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı geldi.

Meteorolojiden Güneydoğu ve Doğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre
Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde bu akşam saatlerinden itibaren Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı olması tahmin ediliyor.
Toz taşınımının Mardin'in doğusu, Siirt, Batman, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Cuma ve cumartesi de etkili olması beklenen toz taşınımı ile bölgede görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, kuvvetli güney yönlü rüzgar, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Toz taşınımı
#Uyarı
7 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Erzurum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 2023: Erzurum Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranı