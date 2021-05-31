Metro ile her gün bir dünya turu ​

Bursa’da 2002 yılında Küçük Sanayi - Şehreküstü ve Organize Sanayi - Şehreküstü hatları ile toplu taşıma sistemine dahil olan BursaRay, bugün Üniversiteden Kestel’e ve kentin kuzeyinde Emek’e kadar uzanan 39 kilometrelik bir ağa ulaştı. İşletmeye açıldığı ilk yıl günlük 125 bin civarında yolcu taşırken, pandemi öncesinde günlük yolcu kapasitesini 400 bin kişiye kadar ulaştıran BursaRay, Bursa’da toplu ulaşımın adeta bel kemiğini oluşturuyor.
GÜNLÜK 478 SEFER YAPIYOR
- Her gün sabah 06:00 ile gece 23:59 arasında Bursalıları evlerine, işlerine ve ailelerine ulaştıran BursaRay, Kestel - Üniversite ve Kestel - Emek arasında gidiş geliş olmak üzere günde 478 sefer gerçekleştiriyor. Kestel - Üniversite arasının 31 kilometre, Kestel - Emek arasının 25,7 kilometre olduğunu düşünüldüğünde BursaRay, her gün 48 bin 600 kilometre yol kat ediyor. Dünyanın çevresinin 40 bin 75 kilometre olduğu göz önüne alındığında BursaRay her gün bir dünya turundan daha fazla yol alıyor.