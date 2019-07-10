Metrobüs durağında sigara yasağı delindi uyaran vatandaş ise tekme tokat dövüldü

Türkiye'de başlatılan tütün kontrolüne yönelik çalışmalar, Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 3 Ocak 2008'de kabul edilmesiyle ivme kazandı. Söz konusu kanunun kamuya açık kapalı alanlar ile ilgili hükümleri 19 Mayıs 2008, özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya ve birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde tütün ürünlerinin tüketilmemesi ile ilgili hükmü ise 19 Temmuz 2009'da yürürlüğe girdi. Ancak yasağa rağmen özellikle metrobüs ve otobüs duraklarında adeta hiç uygulanmıyor. Sigara tiryakileri de bu alanlarda yasağa rağmen diğer yolculara ve güvenliklere aldırış etmeden sigara içiyorlar. Cezai uygulamaların yetersiz kaldığı bu alanlarda içenleri uyaranlara ise bazı tiryakiler fiziksel saldırıda bulundu.

SİGARA YASAĞI ALENEN DELİNMEYE BAŞLADI

19 Temmuz 2009 yılında başlayan kapalı alanlarda sigara yasağına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da destek vermesi büyük bir etki oluşturmuştu. Ancak son zamanlarda bu sigara yasağı toplu kullanılan alanlarda delinmeye başladı. Kafeler, otobüs, metrobüs, tramvay, taksi, minibüs, büyük iş merkezlerinde ve hastane önlerinde alenen sigara içilir konuma gelindi. Kafelerde müşteri kaybetmemek için sulu küllük uygulamaları yapılırken, metrobüs duraklarında sabırsız tiryakiler diğer yolculara aldırmadan sigara içiyor. Minibüs ve taksilerde ise şoförler yolculuk esnasında sigarasını yakarak kolunu camdan dışarı çıkartarak içerken hastanelerde ise kapı önlerinde hemen hastaların girdiği ve hava almaya çıktığı alanlarda sigara içiliyor.

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OTOBÜS BEKLEYENLERİ ÇILDIRTAN SİGARA!

Sabah işine yetişmek için ya da akşamları işten çıkıp evine gitmek isteyen İstanbulluların yoğun olarak kullandığı Metrobüs duraklarında yaşanan sigara yasağının alenen delinmesi sigara içmeyen yolcuları ve özellikle çocuklu aileleri çileden çıkartıyor. Metrobüs, otobüs, tramvay duraklarında yasak levhalarının bulunmasına rağmen etrafı açık alan olduğu için sigara içen birkaç sabırsız tiryaki nedeniyle bazı yolcular için yolculuk adeta zehir oluyor.

SİGARA İÇENLERİ UYARAN YAŞLI ADAMA TEKME TOKAT SALDIRI

Dün Edirnekapı metrobüs durağında yasak olduğu için ve rahatsızlık vermesi nedeniyle sigara içen iki genci uyaran yaşlı adam, saldırıya uğradı. Tekme ve tokatların havaya uçuştuğu kavgada cep telefonu kamerasına yansıdı. İddiaya göre duraktaki bir adam iki gence, “burada sigara içmeyin” uyarısında bulundu. Güpegündüz vatandaşların gözü önünde sigara içmeleri yasak olduğu halde adama saldırdılar. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı güvenlik görevlileri sonlandırdı.

Yıllardır duraklarda ve istasyonlarda sigara içmenin yasak olduğunu belirten işaret ve levhaların yer almasına rağmen yasağı alenen delen gençler bir de uyarıda bulunan adama tekme tokat saldırması hem kamuoyunda hem de sosyal medyada büyük tepki topladı.

UYARILARA RAĞMEN İÇİYORLAR

Metrobüs duraklarında uyarı levhalarının yanı sıra belirli periyotlarla anonslar yapılarak sigara yasağı yolculara bildiriliyor. Ayrıca güvenlik görevlileri de gördükleri zaman uyarıyorlar ancak hiçbir cezai yetkileri olmadığı için tiryakilerin çoğu içmeye devam ediyor. Hatta uyaran görevlilerle dahi tartışıyorlar.

Edirnekapı'da sigara içenler uyarıda bulunan vatandaşa saldırdı.

YASAK DİNLEMİYORLAR

Sigara ve tütün ürünlerinin zararlarının azaltılmasına yönelik Türkiye’de büyük adımlar atıldı. Önce kafe ve restoranlarda ardından da toplu yaşam alanlarında sigara ve tütün ürünleri tüketmek yasaklandı. Bu yasakların başında da toplu ulaşım araçları ve bu araçlara binmek üzere beklediğimiz duraklar da kapsam içine alındı. Ancak İstanbul’da toplu ulaşımı kullanan bazı sigara tiryakileri bu yasağı alenen delerek sigara kullanmayan vatandaşları duraklarda çileden çıkartıyorlar.

Metrobüs duraklarında yaşanan sigara izmariti kirliliği...

Sigara yasağı uyarısının altında sigara içenler...

Otobüs, metrobüs, tramvay ve metro durakları sigara yasağı kapsamına giren ortamların başında geliyor. İstanbul genelindeki İETT duraklarında sigara içilmesinin yasak olduğuna dair gerekli uyarı yazısı ve işaretler yer alıyor. Buna rağmen gün içinde toplu taşıma araçlarını kullanan bazı sigara tiryakileri bu yasağa uymayarak sigara kullanmayan insanları rahatsız ediyor.

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Metrobüs durağında otobüs bekleyenlerin arasında sigara içenler...

YASA AÇIK VE NET ANCAK ÇOCUKLU AİLELERİN YANINDA BİLE SİGARA İÇİYORLAR

"4207 sayılı yasa gereği topluma açık umumi yerlerde sigara içilmesi yasaktır. Bu kapsamda İETT duraklarında da sigara içilmesi yasaklanmıştır. İlgili yasak toplumun yoğun olarak kullandığı yerlerin içindeki alanlar ile bekleme salonları ve lobi gibi yerlerinde geçerli olup yasak levhasının takılması zorunludur." Yasa bu kadar açık ve netken bazı insanların sadece birkaç dakika daha beklemeden durakların içinde sigara içmeleri yolculuk yapan diğer insanları çileden çıkartıyor. Özellikle otobüs sırası beklerken çocuklu ailelerin yanında veya önünde sigara içenlerin duyarsızlığı artık hat safhaya ulaşmış durumda.

Yasağa rağmen sigara kullanımı arttı.