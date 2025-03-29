Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Mezarlık ziyaretinde iki aile birbirine girdi: 4 kişi yaralandı

Mezarlık ziyaretinde iki aile birbirine girdi: 4 kişi yaralandı

10:3629/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Samsun'da mezarlık ziyaretindeki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Samsun'da mezarlık ziyaretindeki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, mezarlık ziyareti yapan iki aile silahlı kavgaya tutuştu. Olayda 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde mezarlık ziyareti yapan aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Göğceli Mezarlığı'na bayram öncesi ziyarete gelen iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada isimleri henüz belirlenemeyen 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



#Samsun
#Mezar
#Çarşamba

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe günü eczaneler çalışıyor mu, saat kaçta kapanacak? 29 Mart bugün nöbetçi eczane ve çalışma saatleri