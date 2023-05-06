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MHP Lideri Bahçeli: Vakit 14 Mayıs'ta Türkiye'ye sahip çıkma vaktidir

MHP Lideri Devlet Bahçeli Yalova'da düzenlenen 'Aziz Milletim Sıra Sende' mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun istiklalin ve istikbalin kundakçısı olduğunu dile getiren Bahçeli, ''Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşları teröristlerdir. Vakit 14 Mayıs'ta Türkiye'ye sahip çıkma vaktidir'' ifadelerini kullandı.

17:15 . 6/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
MHP Lideri Devlet Bahçeli

MHP Lideri Devlet Bahçeli

MHP Lideri Devlet Bahçeli Yalova'da düzenlenen 'Aziz Milletim Sıra Sende' mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.


Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:


Düzenlediğimiz bu açık hava toplantımıza teşrif eden, gücümüze güç ekleyen Yalovalı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 8 gün sonra yapılacak seçimlerin ülkemizin birliğine, demokrasimizin geleceğine hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz.


Karşımızdaki muhalefet yapısına zillet demeyelim de ne diyelim? Koltuk ve makam paylaşımlarıyla küçüldükçe küçülüyorlar. Bunların dilinde şehitlere övgü yok. Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşları teröristlerdir. Vakit 14 Mayıs'ta Türkiye'ye sahip çıkma vaktidir. Kılıçdaroğlu istiklalimizin ve istikbalimizin kundakçısıdır.


Ayrıntılar geliyor...

#Devlet Bahçeli
#MHP
#Yalova
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