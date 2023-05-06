MHP Lideri Bahçeli: Vakit 14 Mayıs'ta Türkiye'ye sahip çıkma vaktidir

Düzenlediğimiz bu açık hava toplantımıza teşrif eden, gücümüze güç ekleyen Yalovalı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 8 gün sonra yapılacak seçimlerin ülkemizin birliğine, demokrasimizin geleceğine hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz.

Karşımızdaki muhalefet yapısına zillet demeyelim de ne diyelim? Koltuk ve makam paylaşımlarıyla küçüldükçe küçülüyorlar. Bunların dilinde şehitlere övgü yok. Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşları teröristlerdir. Vakit 14 Mayıs'ta Türkiye'ye sahip çıkma vaktidir. Kılıçdaroğlu istiklalimizin ve istikbalimizin kundakçısıdır.