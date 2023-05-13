MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Sen inkar etsen de Demirtaş teröristtir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘‘14 Mayıs’ta Aziz Milletim Sıra Sende’’ Burdur Mitingi'nde konuştu.
Şeker Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden MHP lideri Bahçeli, konuşmasında şunları söyledi:
- "Bizim terk edecek bir vatanımız yoktur. Bizim çizilecek bir sınırımız, bölünecek bir ülkemiz yoktur. 14 Mayıs’ta sağlam iradeyle Türkiye’nin Yüzyılı’nın ilk adımını atacağız. Bu ülkeyi sevmek yürek ister."
'Yarın Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı kaybedecek'
'Yarın Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı kaybedecek'
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
"Yarın fitneciler, kötüler, şeytani planlar, sahte demokratlar, sipariş anketler ahlaksızlar, teröristler, karanlık senaristler kaybedecektir. Kemal Kılıçdaroğlu, sözde yardımcıları ve Zillet İttifak’ı Allah’ın izniyle kaybedecektir. Buna karşılık Türkiye kazanacaktır."
ifadelerini kullandı.
'Kılıçdaroğlu sen inkar etsen de Demirtaş teröristtir'
'Kılıçdaroğlu sen inkar etsen de Demirtaş teröristtir'
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
"Zillet İttifak’ı gayri ahlaki tutumunu sürdürmektedir. Yalan ve yıkım bunlardadır. Kılıçdaroğlu sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş terörist, HDP bölücü, Osman Kavala Sorosçudur."
dedi
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30 dakika önce