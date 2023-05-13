MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Sen inkar etsen de Demirtaş teröristtir

"Bizim terk edecek bir vatanımız yoktur. Bizim çizilecek bir sınırımız, bölünecek bir ülkemiz yoktur. 14 Mayıs’ta sağlam iradeyle Türkiye’nin Yüzyılı’nın ilk adımını atacağız. Bu ülkeyi sevmek yürek ister."