MHP'den kadın ve çocuk cinayetlerine karşı 'Meloni yasası' önerisi

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'de eski eşi tarafından katledilen Meliha Keskin cinayetine ilişkin açıklama yaptı. "Kadınlara ve çocuklara karşı yapılan suçları kabul edebilmemiz asla mümkün değildir." diyen Ersoy, İtalya Başbakanı Meloni'nin benzer suçlara karşı çıkardığı yasa teklifini işaret edip, "Bu yönde bir kanunun Türkiye’de çıkarılabilmesi için var gücümle çalışacağımı bilmenizi isterim" dedi.
Eski eşi tarafından geride kalan gün eğitim gördüğü Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde pompalı tüfekle vurulan Meliha Keskin, kaldırıldığı ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından otomobiliyle kaçmaya çalışan F.K, bölgedeki trafik polislerince yakalanmıştı. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Keskin'in katledilmesine ilişkin bir açıklama yaptı.
Kadın ve çocuk cinayetlerine karşı 'İtalyan yasası' önerisi
"Bu korkunç cinayetin yaşandığı Kayseri ilinin bir milletvekili olarak İtalya’da yasalaşan bu kanunun yani kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlarda en ağır cezanın hiçbir indirim maddesi uygulanmadan kanunlaşabilmesi için önce bireysel olarak çalışma yapıp daha sonrasında ise yaptığım bu çalışmayı partimizin kıymetli lideri Sayın Devlet Bahçeli’ye sunarak bu yönde bir kanunun Türkiye’de çıkarılabilmesi için var gücümle çalışacağımı bilmenizi isterim."
Meloni'nin yasası ne?
İtalya’da 2023 sonunda kabul edilen yasa, kadınlara ve çocuklara karşı şiddetle mücadelede önemli değişiklikler getirmişti.
Yeni düzenlemeye göre, aile içi şiddet veya cinsel saldırı gibi suçlar çocuğun önünde işlendiğinde ceza ağırlaştırılıyor. Faillerin erken tahliye edilebilmesi için rehabilitasyon programlarına katılma şartı getirildi.
Ayrıca devlet, mağdurlara ödenecek tazminat miktarlarını artırdı ve kamu görevlileri için şiddetle mücadele eğitimlerini zorunlu hale getirdi.
Hükûmet ayrıca “femicide” yani kadın cinayetini, cinsiyete dayalı nefret suçu olarak tanımlayan yeni bir yasa tasarısını da onayladı. Bu tasarıya göre, bir kadının yalnızca kadın olduğu için öldürülmesi durumunda ömür boyu hapis cezası uygulanabilecek.