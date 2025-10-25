MHP'den kadın ve çocuk cinayetlerine karşı 'Meloni yasası' önerisi

"Toplumda işlenen suçlara karşı verilen cezaların yetersiz olduğu algısı ne yazık ki kök salmaya başladı. Bu algıyı tersine çevirmek için mücadele etmek sizlerin oyuyla milletvekili seçilen şahsımın önce Kayseri’ye sonrasında tüm Türkiye’ye karşı namus borcudur"

"Bu korkunç cinayetin yaşandığı Kayseri ilinin bir milletvekili olarak İtalya’da yasalaşan bu kanunun yani kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlarda en ağır cezanın hiçbir indirim maddesi uygulanmadan kanunlaşabilmesi için önce bireysel olarak çalışma yapıp daha sonrasında ise yaptığım bu çalışmayı partimizin kıymetli lideri Sayın Devlet Bahçeli’ye sunarak bu yönde bir kanunun Türkiye’de çıkarılabilmesi için var gücümle çalışacağımı bilmenizi isterim."